Hiába vagy bivalyerős, padlóra küld a koronavírus: videón, milyenek a tünetek

Sokan hiszik azt, hogy gond nélkül átvészelnék a koronavírus-fertőzést, hiszen fittek és egészségesek. Csakhogy ez korántsem így van, erre a legjobb példa az az 51 éves férfi, aki videóban mesélte el, mit tett vele a fertőzés.

Beszélni alig tud, a fejét sem bírja nagyon tartani Andy Hardwick abban a videóban, amelyben elmeséli, hogyan döntötte le a lábáról a koronavírus. A brit férfi 51 éves, fitt és egészséges, heti legalább háromszor edz, súlyos krónikus betegsége nincs, néha kiújul az asztmája. Mégis padlóra küldte a koronavírus-fertőzés.

Történetét a család és a barátok nyomására dokumentálta, hogy az emberek lássák, nem játék a fertőzés, elég komolyan ki tudja ütni az embert.

A nyakam fáj, a gerincem sajog, a hátam is. Nem akarok beszélni sem nagyon, mert nem kapok levegőt. Igazából a fejem alig bírom felemelni a párnáról

- meséli a videóban a férfi, akinek már az is nagy küzdelem, hogy egyáltalán nyitva tartsa a szemét.

Hullámokban tör jön: néha iszonyatosan fáj, máskor kicsit fellélegezhetek. Életemben nem voltam még ilyen rosszul, ezt az ellenségeimnek sem kívánom...

- folytatta a kétgyermekes férfi, aki az essexi Wickfordban él. Először csak a száraz köhögés jelentkezett nála, amitől a torka is fájni kezdett. Felesége arról beszélt, az életerős Andyt most gyakorlatilag minden energiája elhagyta, pedig kezdetben láza sem nagyon volt, így lefekvéskor remélte, hogy hamar átesik a tüneteken. Néhány órán belül azonban nagyon felszökött a láza, és nem is tudott rendesen lélegezni:

Teljesen átizzadtam, de közben majd' megfagytam, egyszerűen nem volt semmi hőérzetem, közben pedig rámtört a szomjúság.

Noha a paracetamoltól lement a láza, az asztmagyógyszere nem tudta helyreállítani a légzését - mesélte a férfi, aki azt is elárulta, még nevetni is nagyon fáj. Családja szerint Andy Hardwick Londonban kapta el a fertőzést, ahol Camden tanácsának városüzemeltetési osztályán dolgozik - bár már március 18-a óta otthonról dolgozik.

Felesége, Nicola elmondta, hogy nem gondolta, hogy férje videója el fog terjedni az interneten, de rengeteg jobbulást kívánó üzenetet kapnak, illetve sokan írnak arról is, hogy miután látták Andy állapotát, jobban oda fognak figyelni.

Azt gondolod, hogy ha te elkapod, akkor nem lesz semmi gond, hiszen egészséges vagy, könnyen túl leszel rajta. De a vírust nem igazán érdekli, hogy fitt vagy, fiatal, vagy idős

- magyarázta a feleség. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kór lefolyása mindenkinél különbözik, egyeseknél enyhék, másoknál erősebbek a tünetek, "az egészben az az ijesztő, hogy nem tudhatod, nálad miket válthat ki a vírus."

Kérek mindenkit, hogy tisztelje a másikat (azzal, hogy nem kockáztatja a fertőzést - a szerk.), tartson kellő távolságot. Abba bele sem merek gondolni, mit tenne a vírus a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, ha esetleg elkapják. Maradjatok biztonságban!

- zárta videóját Andy.

Címlapkép: Getty Images