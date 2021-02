Heteken belül jöhet a magyar oltási igazolvány: újabb részletek derültek ki

Február végéig tesztelik a vakcinaigazolási programot, ezt követően fokozatosan vezethetik be azt Magyarországon is. A fejlesztő cég emlékeztetett, hogy hazánk elsők között szállt be a közös oltási igazolási rendszer fejlesztésébe.

Február végéig tart az oltási információs program tesztelése, az azt fejlesztő vállalat szerint ezt követően a kormány a különböző modulokat fokozatosan tehet elérhetővé az állampolgárok számára - írta a 24.hu-nak az észt Guardtime nevű céget, amely oltási információs platformot fejleszt.

A cég azt is írta, Jüri Ratas azóta már lemondott észt kormányfő 12 állam miniszterelnökét kereste fel decemberben, a VaccineGuard teszteléséről el is kezdődtek a konzultációk. Magyarország az elsők között mondott igent. Kiderült, Észtországban és Izlandon a tesztelési szakasz már lezárult, utóbbi el is kezdte alkalmazni a platformot. A Guardtime január végén jelentette be, hogy Magyarország is beszáll az oltási információs platform fejlesztésébe, elsők között a világon

Gulyás Gergely miniszter a hetekben már arról beszélt, hogy elképzelhető, hogy idővel más szabályok vonatkoznak majd a beoltottakra. Például ők esetleg este 8 után mentesülhetnek a kijárási tilalom alól, de az is lehetséges, hogy a nyitást követően csak a beoltottak mehetnek majd bizonyos eseményekre. Az pedig már biztosnak tűnik, hogy az országok jó ideig csak negatív koronavírusteszt vagy vakcinaigazolás felmutatásával engedik el a karanténkötelezettséget a külföldről érkezőknek.

Gulyás elmondása szerint itthon plasztikkártyával igazolhatják majd magukat a védettséget szerzők, de ahhoz, hogy az oltási igazolás átláthatóan működjön nemzetközi szinten is, egy közös platform lehet a megoldás.

Fotó:MTI/Koszticsák Szilárd