Ha így sportolsz, a hőség sem lehet kifogás: mikor mozogj, ha nem nyáron?

Európa legelhízottabb országaként tartják számon Magyarországot, ami a mozgásszegény életmódnak is köszönhető. Az egészséges életmóddal - amelynek fontos része a sport - sokat tehetünk az elhízás ellen, a nyári hőség azonban könnyen visszafoghatja a motivációnkat és erőnlétünket is. Statisztikák szerint a magyar lakosság alig 33%-a sportol rendszeresen. Mutatjuk, hogyan sportolj, hogy a hőség se gátoljon meg az egészséged védelmében!

Magyarország a legutóbbi OECD felmérés alapján a legelhízottabb ország Európában - az Egyesült Királyságot is megelőzve -, a lakosság 2/3-a elhízott vagy túlsúlyos, aminek az oka többek között a mozgásszegény életmódra vezethető vissza. A legutóbbi Eurobarometer felmérése szerint ugyanis a magyar lakosság alig 33%-a sportol rendszeresen. Az egyre melegebb nyarak pedig nincsenek segítségünkre abban, hogy többet mozogjunk, hiszen a meleg és a napsütés miatt a sportolás ilyenkor fokozott terhelést jelent a szervezet számára.

A K&H hosszú távon elkötelezett az egészség, az egészséges életmód iránt, aminek fontos része a sport is. Évente számos tömegsportrendezvényen buzdítjuk a lakosságot a sportolásra, amelyeken tavaly több mint 17 ezren vettek részt. Nyári futó, kerékpáros és úszónapjaikon is látjuk, hogy a nyári hőség és a változékony időjárás még a profi sportolóktól is plusz odafigyelést igényel. Érdemes ellesni tőlük néhány praktikát, amivel okosabban kezdhetünk hozzá, növelhetjük hatékonyságunkat és kitartásunkat is

- mondta Horváth Magyary Nóra, kommunikációs ügyvezető igazgató.

Mire figyelj oda a nyári sportolás közben?

sportolj társaságban

Az extrém meleg gyakran okozhat hirtelen kimerültséget és rosszullétet, ezért mindig hasznos, ha van mellettünk valaki, aki azonnali segítséget jelenthet.

megfelelő öltözet

Ruhatárunkat az évszakok változásával párhuzamosan cseréljük, így érdemes az edzőruhánkra is ekkora gondot fordítani. Válasszunk légáteresztő elasztikus és pamut anyagokat, amik biztosítják a hőelvezetést, így a szervezet hűteni tudja magát, és a bőr légzését sem akadályozzák a fokozott izzadás során.

kerüld a sötét színeket!

A sötét színek magukba szívják a napsugarakat, ez az edző ruhádra is igaz. Így amellett, hogy megfelelő anyagú, kényelmes ruhát választasz a színválasztással is sokat tehetsz a hőérzet csökkentéséért. Válaszd a világos, fehér és vidám nyári színeket. A feketét pedig hagyd meg télre.

5 perc alatt is napszúrást kaphatsz!

Ha szabadban szeretsz sportolni, kerüld a tűző napot. Keress árnyékos helyet! Hűtés és a leégés elkerülése szempontjából praktikus lehet még sportolás előtt vízbe mártani csuklóvédőnket vagy törölközőnket, amit utána a nyakunkba is köthetünk.

újragondolt időpont

Az időzítéssel is sokat segíthetünk azon, hogy elviselhetőbb legyen a nyári edzés. A kora reggeli vagy a naplemente utáni időpontok javasoltak.

a bemelegítés, nyújtás a melegben is kötelező!

A melegben se hagyd ki a 10-15 perces bemelegítést, nyújtást. Az izmaink sérüléséhez vezethet, ha nem szánunk rá elég időt és mozgatjuk át alaposan testünket. Kezd és zárd is ezzel az edzésedet!

ittál ma eleget?

Nyáron nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a folyadékbevitel mennyire fontos. Ha sportolsz, még inkább figyelj erre! Víz mellett frissítheted magad citromos, limeos, fagyasztott gyümölcsös vizekkel és sportitalokkal pótolhatod az elvesztett ásványisókat.

+ 1 tipp:

próbálj ki valami újat! - Kipróbálnál valami újat, testmozgásra és némi adrenalinbombára vágysz? A nyár és a meleg számos lehetőséget kínál erre. A legújabb extrém vízi sportok között a Flyboard, a WaveJet vagy a Subwing vár, ami nem csak élvezetes lehet, hanem az izmaink fejlődését is segítik. Ilyenkor is ügyeljünk azonban arra, hogy hiába töltjük az idő nagy részét a vízben, a meleg megterhelheti a szervezetet, ezért óránként legalább 10 percre vonuljunk árnyékba.