Gyökeres változás élesedett a Magyar Postánál: tudj róla, ha legközelebb menni kell

Enyhültek egyes járványügyi intézkedések a postákon: a maszk viselését továbbra is kérik, de már nem kell az ajtón kívül várakozni, mivel péntektől visszaáll a korábban megszokott ügyfélvárakozási rend, és hétvégén is újra nyitva lesznek a nagyvárosi postahivatalok - közölte a Magyar Posta Zrt.

A közlemény szerint a járvány enyhülésével és a veszélyhelyzet megszűnésével a Magyar Posta felülvizsgálta a pandémia miatt meghozott intézkedéseit, és határozott arról, hogy melyeket szükséges továbbra is fenntartani, melyek azok, amelyek már nem indokoltak. Ismertették, hogy a nagyobb postákon ismét működik majd az ügyfélhívó rendszer, amely segíti a gyors kiszolgálást. Újra teljes körű lesz a szombati hírlapkézbesítés, június 27-től a korábban megszokott rend szerint az előfizetők a megjelenés napján megkapják a szombati lapszámot.

Változás az is, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt személyi azonosító okmányok a veszélyhelyzet megszűnését követően még 180 napig érvényesek maradnak, így azokat továbbra is elfogadják a postákon a megadott ideig. A Magyar Posta szerint, mivel a járványveszély nem múlt el, továbbra is szükség van a többi megelőző biztonsági intézkedésre. A lakosságtól kérik a szájmaszk viselését, valamint továbbra is maradnak az elválasztó plexifalak a nyitott pultos postákon. Gyakori fertőtlenítő takarítást végeznek, ügyelve a pultokra és a kilincsekre és egyéb közös használatú felületekre, és érintésmentesen kézbesítik a postások azokat a küldeményeket, amelyeknél személyes átvétel szükséges.

A továbbiakban is levélszekrénybe kézbesítik a korábban személyes átvételt igénylő ajánlott leveleket, mellőzik a személyes kézbesítést a hatósági házi karanténnal érintett címeken, és biztosítják a nyugdíjasok számára az utalvány átvételhez az egyszerűsített meghatalmazást, illetve ingyenes ismételt kézbesítést. Mindezek mellett javasolják a postai csekkbefizetés helyett az iCsekk applikáció használatát - sorolták.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy ugyan javul a nemzetközi postai forgalom, de egyes irányokba még mindig akadályozott. A honlapjukon folyamatosan frissítik azon országok listáját, ahová akadálytalan a küldemények eljuttatása.

