Friss kutatás: kamaszoknál 100 százalékos hatékonyságot mutat a Pfizer vakcinája

A 12-15 éves korosztályban százszázalékos hatékonysággal véd az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegségtől (Covid-19) a Pfizer amerikai gyógyszeripari társaság és a BioNTech német biotechnológiai vállalkozás közös fejlesztésű vakcinája a szérum klinikai vizsgálatának befejező szakaszában rögzített adatok alapján - közölte a két cég szerdán. Az Egyesült Államokban végzett úgynevezett harmadik fázisú klinikai vizsgálatban 2260 kiskorú vett részt. Az oltóanyagból 1131-en kaptak, és közülük senki sem betegedett meg. Az 1129 fős kontrollcsoportban - amelynek tagjai oltás helyett hatóanyag nélküli szert, vagyis placebót kaptak - 18 megbetegedést regisztráltak. A vizsgálatban nem csupán százszázalékos vakcina-hatékonysági arányt figyeltek meg, hanem azt is, hogy az oltás nagyon erőteljes immunválaszt váltott ki - áll a Pfizer és a BioNTech közelményében.

Terveik szerint az adatokat benyújtják az amerikai és az európai uniós gyógyszerfelügyeleti hatóságnak (FDA, EMA), kérve a készítmény alkalmazási engedélyének kiterjesztését a 12-15 éves korosztályra. Az adatokat egy rangos tudományos folyóirathoz is benyújtják, kérve a kutatási jelentés szakmai ellenőrzését és publikálását.

Hozzátették, hogy a 6 hónapos-11 éves korosztályban is vizsgálják a vakcina biztonságosságát és hatékonyságát. Az első adag oltást már be is adták az első vizsgálati csoportnak, amelybe 5 és 11 év közötti gyerekeket válogattak be. A második csoport - amelyben 2-5 év közötti gyerekek vannak - április elején kapja meg az első dózist.

A Pfizer/BioNTech-féle vakcina volt az első, amelyre forgalmazási engedélyt adtak ki az EU-ban. A két adagból álló oltások beadása tavaly karácsonykor kezdődött. A beszerzéseket a tagországok megbízásából és felügyelete mellett intéző Európai Bizottság tavaly novemberben 300 millió, január elején további 300 millió adag megvásárlásáról kötött keretszerződést a gyártókkal. A Comirnaty néven forgalmazott oltóanyagból Magyarországra már csaknem másfél millió adagot szállítottak.

