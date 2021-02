Friss hírek a kínai Sinopharm vakcináról: nekik adják be, ilyen mellékhatásai vannak

Pakisztánban és Kínában sem oltanak egyelőre 60 év felettieket a kínai Sinopharm vakcinával, aminek az egyiptomai egészségügyi szakemberek szerint többe között olyan mellékhatásai vannak, mint fájdalom, bőrpír, merevség és viszketés az oltás területén; a testhőmérséklet emelkedése, fejfájás; fáradtság, hányinger és hányás; izomfájdalom - írja a 24.hu.

Pakisztánban egyelőre nem oltanak 60 év feletti embereket a Sinopharm vakcináival, ahogy egyébként Kínában sem. Igaz, a lap megjegyzi, hogy Szijjártó Péter szerint utóbbi csupán a kíniak stratégia döntése, a vakcina a 60 év felettiek számára is engedélyezve van.

Egyiptom ugyanezt a vakcinát január 3-án engedélyezték, és el is kezdték beoltani vele az egészségügyi dolgozókat. Az ország egészségügyi minisztériuma a tapasztalatok alapján tette közzé a vakcina lehetséges mellékhatásait, ezek például:

fájdalom, bőrpír, merevség és viszketés az oltás területén;

a testhőmérséklet emelkedése, fejfájás;

fáradtság, hányinger és hányás;

hasmenés, köhögés és allergiás reakciók;

izomfájdalom;

ízületi fájdalom és letargia;

izomgörcsök.

A minisztérium azt is hozzátette, hogy ezek a tünetek általában nem igényelnek semmilyen kezelést, és maguktól is elmúlnak. A lap megjegyzi, hogy egy influenzaoltásnál is lényegében ugyanezek a nem kívánt oltási reakciók léphetnek fel.

