Friss adatok érkeztek: ennyi iskolát kellett bezárni itthon a koronavírus miatt

Több, mint kétszer annyi óvoda zárt be egy időre a koronavírus miatt, mint iskola, de a számok így sem magasak - derült ki a humántárca adatközléséből. A legtöbb fertőzéssel kapcsolatba kerülő iskolában digitális oktatásra álltak át, de általában nem az egész iskola, csak az érintett osztályok. A minisztérium pozitív tendenciáról beszél a fegyelmezettség terén.

Jelenleg 25 óvodában és 6 iskolában van érvényben rendkívüli szünet, 5 teljes iskola és 83 intézmény néhány osztálya állt át digitális oktatásra

Ez az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) lapunkhoz eljuttatott közleményéből derült ki. A humántárca igyekszik hangsúlyozni, hogy a koronavírus-járvány miatt a tanév viszonylag kevés intézményben állt le: a hatezer közoktatási intézmény öt ezrelékében van szünet és a 3079 iskola három százaléka állt át digitális oktatásra.

A humántárca szerint ez kedvező a tendencia, mivel két hete csökken azon iskolák, illetve osztályok száma, amelyek nem hagyományos munkarendben vesznek részt az oktatásban. Felidézik, hogy az országos tisztifőorvos is elmondta: a fiatalok körében csökkent a fertőzöttség aránya. Hozzáteszik: ebben a fegyelmezettségének és az óvintézkedések betartásának fontos szerepe van. Ezzel együtt is kérik az érintettektől a járványügyi intézkedések betartását a továbbiakban is.

Címlapkép: Getty Images