Forradalmasítja a műtéteket egy hazai kórház: szögre akasztják a szikéket

Jelentős lépést tett Magyarország az innovatív orvosi technikák oktatásában: a vágás nélküli műtéti technikákat Kelet-Közép-Európában elsőként egy budapesti kutatóintézetben kutatják és tanítják a magyarországi és külföldi hallgatóknak. Több betegség kezelésében is modern, vágás nélküli technikák váltják fel hamarosan a hagyományos műtéti eljárásokat, amelyekre a régióban egyedüliként egy most megnyíló, budapesti egészségügyi intézetben képezik a Semmelweis Egyetem és elismert nemzetközi egyetemek hallgatóit. A központ azért is unikális, mert Kelet-Közép-Európában egyedül itt végzik a pajzsmirigy jóindulatú göbjeinek nyitott műtét nélküli, rádiófrekvenciás ablációval történő kezelését, valamint a jóindulatú emlődaganatok egyik leggyakoribb típusának vágás nélküli eltávolítását fagyasztásos eljárással, krioablációval.

Mindkét eljárást már régóta hatékonyan alkalmazzák a tengerentúlon többféle tumorfajta kezelésére, így a szakemberek bíznak benne, hogy Magyarországon is elterjednek majd. Nemzetközi kutatásokat is folytatnak annak érdekében, hogy az eljárásokat hamarosan több szerv kezelésére és rosszindulatú daganatos megbetegedések gyógyítására is alkalmazzák majd. A módszerek kutatása ígéretes jövőt jelenthet a rákgyógyításban is. A tervek szerint uniós források is támogatják majd a további kutatásokat. A több mint egy milliárd forintból létrehozott beruházás jelentős lépés a hazai egészségügyi kutatás, fejlesztés és innováció területén, amely népegészségügyi célokat is szolgál és a régióban elsőként Magyarországon biztosítja a legmodernebb beavatkozások megismertetését a leendő egészségügyi szakszemélyzettel. A Semmelweis Egyetem és az Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) szakmai támogatásával létrejött központ a gyógyítási, oktatási és kutatási célok mellett a fiatal egészségügyi dolgozók itthon tartását is szolgálja. A központban az első évben 100-200 kezeléssel kalkulálnak, amely a következő években rendre megkétszereződhet.

A Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézetet a Premier Med Egészségközpont hozta létre a Semmelweis Egyetem és az Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) szakmai támogatásával. Kelet-Közép-Európában egyedüliként Magyarországon, itt végzik a pajzsmirigy jóindulatú göbjeinek (strúma) rádiófrekvenciás ablációval történő, nyitott műtét nélküli kezelését, valamint a jóindulatú emlődaganatok egyik leggyakoribb típusának műtét nélküli eltávolítását fagyasztásos eljárással, krioablációval. Mára a központ orvosai több mint 300 beavatkozást végeztek el, ami Európában is kiemelkedő eredménynek számít, így hazai és nemzetközi továbbképzőközpontként is működik majd az intézmény, ahol vágás nélküli pajzsmirigyműtétre és a jóindulatú emlődaganatok fagyasztásos eltávolítására egyaránt van lehetőség.

Gátay Katalin, az intézet igazgatója elmondta: a kiemelt tervek között szerepel, hogy rákkutatással is foglalkozzanak a későbbiekben, bízva abban, hogy idővel a rákgyógyításban is bevezethetik ezeket a nyitott műtét nélküli technikákat.

A krioablációt és a rádiófrekvenciás ablációt az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában és Japánban lassan két évtizede hatékonyan alkalmazzák különféle tumorok kezelésében, ezért azon dolgozunk, hogy Magyarországon is elérhetővé váljanak ezek az eljárások." Gátay Katalin beszámolt arról is, hogy náluk működik majd az ország első magánkézben lévő hibrid műtője, azaz a kombinált képalkotást és terápiás megoldásokat egyesítő operációs helyisége. A konferenciaterem pedig online műtéti oktatást és nemzetközi konferenciák megtartását is lehetővé teszi. A klinika több nemzetközi orvostechnikai eszköz referencia központja is lesz a minimál invazív eljárások terén

- hangsúlyozta. Az igazgató szerint az új kezelések az oktatási turizmusunkat és egészségturizmusunkat egyaránt erősítik majd, ami előnyös mind a hallgatóknak, mind a betegeknek és a desztinációnak, amely fogadja őket, hiszen a kiemelt érdeklődés még magasabb színvonalú ellátásra ösztönöz.

Dr. Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem és a kutatóintézet intervenciós radiológusa forradalminak nevezte az új eljárások megjelenését Magyarországon, és nagyon fontosnak tarja, hogy a központ bekapcsolódik a Semmelweis Egyetem oktatási rendszerébe.

Az egészségügyi innováció óriási léptekkel halad előre, Magyarországnak ebben a versenyben is helyt kell állnia, ami elképzelhetetlen az új technikák bevezetése és a jövő egyetemi hallgatóinak megfelelő képzése nélkül" - mondta. "Olyan berendezéseink, műszereink és technikai specialitásaink vannak, amelyek nincsenek máshol az országban, sőt a térségben sem. Az oktatóközpont a fiatal magyar egészségügyi szakemberek megtartásában is segít, hiszen a tapasztalatok szerint az az orvostanhallgató, aki külföldön tanulja meg ezeket a speciális innovatív eljárásokat, valószínűleg álláslehetőséget is kap a határon túl

- fejtette ki. Elmondta, hogy először a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi és Általános Orvostudományi Karáról érkező asszisztenseket, aktív és leendő intervenciós radiológusokat oktatják, később pedig neves nemzetközi hírű egyetemekről is várnak hallgatókat. A képzés mellett gyakorlati helyeket is biztosítanak. A szakember szerint a modern medicina módszerei hamar el fognak terjedni a hazai egészségügyben, akárcsak a nyugat-európai országokban vagy a tengerentúlon. Az egészségügyi kutatás, fejlesztés és innováció pedig segíti a népegészségügyi célok elérését is - hangsúlyozta.

Dr. Deák Pál Ákos felhívta a figyelmet arra, hogy a rádiófrekvenciás ablációt a 2000-es évek elejétől hatékonyan alkalmazzák számos tumorfajta kezelésére, leggyakrabban a máj, vese, csont, tüdő, olykor a hasnyálmirigy rosszindulatú daganatai a célpontok, de jóindulatú elváltozások is kezelhetők vele. Visszér problémákra is megoldást nyújt, az endovénás rádiófrekvenciás ablációt már több mint 15 éve használják az érsebészetben.

A pajzsmirigy jóindulatú göbjeinek rádiófrekvenciás ablációval történő hatékony és kíméletes kezelését a Premier Med kezdte meg először a régióban, az eljárás pedig vélhetően hamar el fog terjedni.

A metódus során vékony kezelőtűvel megszúrják az elváltozást, felmelegítik, és a keletkezett hő elpusztítja a kóros sejteket, ami sok pajzsmirigybetegnek nyújt a hagyományos műtétnél egyszerűbb, kíméletesebb és ambuláns megoldást. A vágással, altatással és kórházi tartózkodással járó pajzsmirigyműtétet kiválhatja ez a minimálisan invazív kezelés. Noha a műtétet helyi érzéstelenítésben végezzük, fájdalom alig érezhető. Az egész kezelés előkészületekkel, lefedéssel és magával a beavatkozással együtt nagyjából másfél órát vesz igénybe. A szakember népbetegségnek nevezte a pajzsmirigy problémáit Magyarországon. Egyik gyakori formája a pajzsmirigy göbös megbetegedése, amelyet okozhatnak hormonális problémák, öröklött tényezők, jódhiány vagy akár terhesség is elősegítheti a kialakulását. A pajzsmirigy göbök nem csupán esztétikai gondot jelentenek a nyak elülső részén megjelenő duzzanat miatt, hanem a hideg göbök esetében fennáll a daganatos betegség veszélye, míg a meleg göbök pajzsmirigy túlműködést okozhatnak, ami erős szívdobogással, ritmuszavarral, esetleg fogyással is társulhat.

A göbök esetében eddig egyedüli megoldás a műtét volt, ezért ez a fájdalommentes módszer hamarosan komoly helyet foglal majd el a strúma gyógyításában.

Dr. Deák Pál Ákos elmondta azt is, hogy nemzetközi kutatásokat folytatnak annak érdekében, hogy az eljárást hamarosan több szerv kezelésére és rosszindulatú daganatos megbetegedések gyógyítására is alkalmazzák majd. Külföldön már többféle rosszindulatú elváltozást kezelnek krioablációval. Mellrákkal kapcsolatban eddig két nagyobb kutatás eredménye ismert. Az Egyesült Államokban 18 vezető klinika bevonásával, 146 betegnél végezték el a beavatkozást, akik közül 103 beteg két évnél hosszabb utánkövetéssel vett részt a vizsgálatban. Itt mindössze egyetlen betegnél újult ki a daganat. Egy másik vizsgálatot végeztek Japánban, amiben 300 beteg vett részt, közülük 150 beteg 3-5 éves utánkövetésével. Itt a daganat kiújulás 1% volt. A krioabláció immunrendszer stimuláló hatása is jelentős lehet, hiszen a fagyasztás hatására szétesnek a ráksejtek, és az ezeket felépítő fehérjék szerkezete nem változik jelentősen, így a szervezet védekező rendszere sokkal hatékonyabban, erősebben tud fellépni az ilyen sejtek ellen. Vagyis nem csak a kezelt daganatra lesz hatása, hanem a testben máshol jelen lévő hasonló daganatsejteket is pusztítani tudja az immunrendszer segítségével.

Dr. Forrai Gábor radiológus, az Európai Emlődiagnosztikai Társaság leköszönő elnöke, a Magyar Radiológusok Társaságának vezetőségi tagja szerint komoly lépés, hogy a krioablációt immár itthon is elsajátíthatják a medikusok. A fagyasztásos eljárással több, mint tíz éve eredményesen kezelnek daganatokat - prosztata, máj, vese és egyéb szervek jóindulatú és rosszindulatú daganatait - Amerikában és Nyugat-Európában. Jelentős előrelépés, hogy a magyar orvoslásban is megjelent a krioabláció a jóindulatú emlődaganatok egyik leggyakoribb típusának, a fibroadenomák eltávolításánál, amivel elkerülhető a műtét, és az azzal járó szövődmények, pszichés terhek is. A krioabláció nagyon alacsony hőmérsékleten, célzottan pusztítja el a kóros elváltozást, nem érintve az egészséges szöveteket, a nyitott műtétre jellemző visszamaradó hegek nélkül.

A technológiát és a fájdalommentes, ambulánsan elvégezhető eljárást az elmúlt években a jóindulatú emlődaganatok kezelésére is optimalizálták. A fagyasztást követően ezek a daganatok körülbelül fél év alatt felszívódnak. A kontroll vizsgálatok eredményei átlagosan azt mutatják, hogy a kezelést követő egy hónapon belül már 30 százalékkal csökken a fibroadenomák mérete

- tette hozzá Dr. Forrai Gábor. A Németországban már rutinszerűen használt módszer számos daganattípus esetén alkalmazható, ezért vélhetően a kezelési repertoár Magyarországon is bővülni fog. Dr. Forrai Gábor radiológus megerősítette, hogy a jövőben a rosszindulatú daganatok kezelésénél is szóba jöhet az eljárás. A rosszindulatú emlődaganatok kezelésében még csak kutatások készülnek, noha a vese-, a tüdő- és a májdaganatok kezelésében az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már rutineljárás a krioabláció. Bizonyos feltételek mellett, egyes esetekben rosszindulatú emlődaganatot is lehet majd kezelni krioablációval, de ez még a jövő zenéje - tette hozzá.