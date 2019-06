Fontos változás jön az orvosi rendelőkben: erről minden szülőnek tudnia kell

Örömmel fogadta a hazai orvostársadalom, hogy kötelezővé válik a bárányhimlő elleni védőoltás - írja a Hellovidék. A lap által megkérdezett szakember szerint a hazai védőoltás-rendszer világszinten is az egyik legjobbnak számít.

Hazánkban évente körülbelül 40 ezer megbetegedést regisztrálnak, de a valós adat ennél magasabb is lehet. Dr. Újhelyi János elmondása szerint a bárányhimlőnek egész komoly lefolyása is lehet, szélsőséges esetben akár halállal is végződhet.

Az oltás már vagy 20 éve elérhető az országban, eddig a magas ára (20 ezer forint) miatt viszont nagyon kevesen váltották ki. Mivel szeptembertől kötelezővé válik az oltás, így egyben térítésmentes is lesz.