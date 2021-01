Fontos levelet kaptak a koronavírus elleni védőoltásra jelentkezők: ez áll benne

Fontos levélben értesítette a koronavírus-védőoltásra regisztráltakat a Koronavírus Tájékoztatási Központ. A következő napokban elkezdődik a regisztráltak oltása.

- írja aktuális levelében a Koronavírus Tájékoztatási Központ. Az információk alapján a jövő héttől a háziorvosuk keresi majd az időseket a regisztráció során megadott elérhetőségeken. A háziorvos dönt az oltás helyszínéről, ez lehet az idős ember otthona, háziorvosi rendelő és kórházi oltópont is.

MInt írják, az eddig alkalmazott Pfizer és Moderna vakcinák mellett már a brit AstraZeneca, az orosz Szputnyik és a kínai Sinopharm vakcinák is megkapták a gyógyszerészeti hatóság engedélyét. Februárban már ezekből is érkeznek nagyobb szállítmányok. A Sinopharm vakcinával már több mint 15 millió embert oltottak be, köztük a szomszédos Szerbiában vajdasági magyarokat is.

Ez lesz az oltások menete

Több tízezer regisztrált legidősebb oltására lesz lehetőség jövő héten - nyilatkozta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője vasárnap az M1-en. György István elmondta, hogy megkezdődik a legidősebbek beoltása, ennek előkészítéseként a háziorvosok kaptak egy tájékoztató levelet, amely a jövő heti oltási programot is ismerteti.

Hétfőig várják, hogy a Moderna-vakcinát megkapó háziorvosi praxisokban kiválasszanak praxisonként tíz embert, akit beoltanak.

Minden praxist arra kértek, hogy végezzék el a szükséges előkészítő munkát, és válasszanak ki hat embert, akit a megyei oltópontokon, illetve városi kórházakban oltanak majd be - közölte. György István elmondta azt is, hogy a fővárosban és minden megyében megalakultak az oltási munkacsoportok, amelyeket végiglátogat majd. Ennek során ismerteti az oltási tervben foglaltakat, azokat a kalkulációkat, hány oltást kell majd beadni kórházakban, szakrendelőkben és a háziorvosoknál, hogy az oltási tervben foglaltak teljesüljenek.

Az államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján azt mondta, háziorvosi praxisok egy-egy ampulla Moderna-vakcinát kapnak.



