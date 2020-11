Fontos: a veszélyhelyzet után még 90 napig érvényesek ezek az orvosi papírok is

A kormány döntése alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig.

A sikeres tavaszi védekezéshez hasonlóan a magyar lakosság egészségének védelme, a további súlyos tünetekkel járó, illetve halálozást okozó megbetegedések számának csökkentése és annak biztosítása érdekében, hogy a járvány ideje alatt is minden magyar állampolgár a lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljön, a kormány döntése alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig. A gyógyászati segédeszközök veszélyhelyzet alatt lejáró kölcsönzési ideje, valamint a vények beváltási határideje pedig továbbra is a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig hosszabbodik meg. A háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, ha a veszélyhelyzetre tekintettel ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.



A járvány első hullámában az Emberi Erőforrások Minisztériuma lehetővé tette, hogy a fertőzés kockázata nélkül, távkonzultációval kaphassanak a betegek egészségügyi ellátást, felírhassák e-receptjeiket. A receptkiváltás könnyített szabályai - miszerint TAJ szóbeli megadása alapján is kiadja a gyógyszertár a gyógyszert, rögzítve az átvevő adatait -, pedig sokat segítettek abban, hogy a járvány alatt a betegek számára kényelmesen és biztonságosan történjen a gyógyszerek kiadása. A veszélyhelyzet alatt mind az egészségügyi szolgáltatók, mind pedig a betegektől érkező pozitív visszajelzések alapján született meg a döntés, hogy ez az ellátási forma továbbra is fennmaradjon. A mostani döntéssel a jelenlegi nehéz időszakban is biztosítjuk, hogy az érintettek fennakadás nélkül és a fertőzés kockázatát elkerülve hozzájuthassanak a krónikus betegségeik egyensúlyban tartásához szükséges gyógyszereikhez.

