Fiók helyett inkább bankolj neten: nem kell tartani összeomlástól

Az elmúlt hetek európai példái azt mutatják, hogy a teljes európai pénzügyi szféra kiszámíthatóan és folyamatosan szolgálja ki ügyfeleit. A magyarországi bankszektor az egységes európai és a hazai szabályok, valamint felügyelés alapján működik, a vírushelyzetre és a lehetséges kockázatokra felkészült.

A Magyar Bankszövetség kiadott - részletekig menő - járványügyi Ajánlását több nemzetközi szervezet alkalmazásra javasolta tagjainak. A magyar bankszektor ennek alapján felkészült a krízishelyzet különböző fokozatainak a kezelésére. A bankok így alakították ki az informatikai rendszereiket, a fióknyitvatartásuk biztosítását, a készpénz ellátást és a digitális csatornák 24 órás elérését is. A Bankszövetség tagszervezetei jelenleg is biztosítják a megfelelő szolgáltatási színvonalat, továbbá felkészültek a járvány esetleges széleskörű elterjedése miatt további intézkedésekre is.

Krízishelyzetben a Magyar Bankszövetség a banki ügyfelek számára az elektronikus csatornák elsődleges használatát javasolja. Az internet és a mobilbanki szolgáltatások által fizikai kapcsolat nélkül van mód a mindennapi pénzügyek intézésére. A március 2-án bevezetett azonnali fizetés, mely működésében a "készpénz nélküli készpénz", hétközben és hétvégén is a nap 24 órájában elérhető. A fiókok működése mellett a bankkártyás fizetés zavartalan, az ATM-eket a szolgáltatók folyamatosan töltik.

A bankszektor működése stabil, és ez az állapot biztonságosan fenntartható. A bankrendszer résztvevői folyamatosan figyelemmel kísérik a koronavírussal kapcsolatos híreket és információkat és ezeknek megfelelően biztosítják a pénzügyi szolgáltatások zavartalanságát.

Címlapkép: Getty Images