Figyelmeztetnek a szakértők: vakcinahackelés, még veszélyesebb zsarolóvírusok jöhetnek 2021-ben

A Kaspersky szakemberei minden év decemberében visszatekintenek az elmúlt 12 hónap jelentősebb kiberbiztonsági fejleményeire. Ebben az évben sem történt ez másképp: a vállalat az éves Kaspersky Security Bulletin sorozatának keretében most is közzétett olyan cikkeket és elemzéseket, amelyek konkrét iparágakra vonatkozó előrejelzéseket tartalmaznak a következő évre szólóan.

A folytatódó járványügyi helyzet miatti korlátozó intézkedések világszerte változásokat idéztek elő az oktatási rendszerekben. A változások hajtóerejét jelentő digitalizáció 2021-ben is megőrzi lendületét. A közösségi média, a videószolgáltatások és a videójátékok oktatási folyamatba való integrálása hatékonynak bizonyult, és 2021-ben várhatóan még több ilyen jellegű tartalom készül. Az online tanuló diákok számának növekedésével párhuzamosan azonban az ezzel összefüggő adatvédelmi fenyegetések is növekvő tendenciát mutatnak.

Fontos tehát, hogy mind a tanulók, mind az oktatók nagyobb figyelmet fordítsanak a személyes adataik biztonságára. A megfelelő biztonsági beállítások hiányában a tanulók és a tanárok személyes adatai veszélybe kerülhetnek, sőt, még az is előfordulhat, hogy oktatási platformokon keresztül terjesztett támadások áldozatául esnek. Mindemellett a távoktatás a kiberzaklatás területén is új kockázatokat is teremt.

Az ipari vezérlőrendszereket (ICS) érő támadások fejlődése

A támadók évről évre egyre több célzott fejlett fenyegetést fejlesztenek ki. Egyesek alaposan megvizsgálták az ipari vállalkozások jellemzőit, és hatalmas mennyiségű információhoz szereztek hozzáférést a technológiai hálózataikkal kapcsolatban. Ez a trend várhatóan 2021-ben is folytatódni fog.

Különösen az ICS-rendszerek elleni zsarolóvírusos támadások válnak még célzottabbá, és ennek következtében még kifinomultabbá az APT-taktikák használatával. Ez pedig komoly fenyegetést jelent, hiszen az ipari hálózatok sérülékenyebbé váltak a helyszíni munkavégzéssel és a munkahelyen tartózkodó dolgozók számával kapcsolatos korlátozások következtében, ami a hálózatokhoz távolról hozzáférők számának növekedésével párosul.

Vakcinahekkelés: új lehetőség a COVID-19 kiaknázására

Az orvosi és egészségügyi témák csaliként való használata a jövő évben is folytatódni fog, és meghatározó marad legalább addig, amíg véget nem ér a világjárvány. A támadók egészségügyi kutatások iránti megnövekedett érdeklődésének fő oka a koronavírus elleni vakcina kifejlesztése volt. A koronavírussal kapcsolatos kutatási adatok ellopására irányuló törekvések 2021-ben is folytatódni fognak. Amíg a globális egészségügyi közösség tovább folytatja a koronavírus elleni harcot, bármelyik vállalat, amelyik jelentős sikerekről számol be a vakcinafejlesztés területén, célzott támadások potenciális áldozatává válik.

Az a tény azonban, hogy a kórházak nagyobb figyelmet fordítanak a digitális biztonságra, reményt ad arra, hogy 2021-ben fokozottabb együttműködést láthatunk majd a kiberbiztonsági szakemberek, a szervezetek és az egészségügyi rendszerek között. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagy válságok, mint amilyen például egy világjárvány, arra készteti a szervezeteket, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az infrastruktúráik védelmére.

