Figyelmeztet az MTA tagja: komoly veszélyt rejtenek a strandok

Túl könnyedén történik a nyitás az immunológus szerint. Falus András elmondta, hogy a strandokon nem a maszkviselés hiánya a fő baj, hanem az, hogy egyáltalán nyitva lehetnek. Fürdés közben, különösen egy nem nyílt vizes strand, vagy uszoda esetében nagy veszélyt lát.

Ha valamit szigorítani kell, az a beutazások ellenőrzése - mondta Falus András immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja az Inforádiónak. Hiszen a szomszédos országokban elkezdődött a második hulláma a járványnak, és a világban is sok helyen nő a fertőzöttség. Falus szerint míg az első pillanatban kicsit túl lett reagálva márciusban a helyzet, amit természetesen az olasz, francia, vagy spanyol állapotokat tekintve nagyon is érthetőnek tart, addig most egy kicsit viszont túl könnyedén történik a nyitás.

Az immunológus megérti, hogy a politikának, kormányzatnak más szempontokat is figyelembe kell vennie, hiszen az egészségügyi dimenzión túl szociálpszichológiai, gazdasági és a munkanélküliséggel kapcsolatos aspektusokat is figyelembe kell venni.

Bár nem budapesti, de néhány napja járt a fővárosban, és tapasztalata szerint, ugyan a metrón szinte nem látni embert maszk nélkül, a boltokban, üzletekben, de akár a BKV-megállókban annál többet. Nagy problémaként említette a strandokat, de nem a maszkviselés hiánya végett, hanem azért, hogy egyáltalán nyitva lehetnek. Fürdés közben, különösen egy nem nyílt vizes strand, vagy uszoda esetében nagy veszélyt lát - fogalmazott Falus András, aki az éttermeket is túlságosan zsúfoltnak érzi.

