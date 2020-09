Figyelmeztet a Semmelweis rektora: heteken belül berobbanhatnak a számok

Merkely Béla az aktuális vírushelyzetről szólva elmondta, hogy nagyjából húszszorosa lehet az igazolt fertőzötteknek a valódi betegszám. A Semmelweis Egyetem rektora kijelentette: heteken belül berobbanhatnak az esetszámok.

Egyetlen intézkedéssel lehetetlen legyőzni a koronavírust, de ő például kötelezővé tenné a maszk használatát - mondta az ATV-ben Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora szerint minél többen használják a maszkokat, annál nagyobb az esélye, hogy visszaszorítjuk a reprodukciós rátát. A múlt héten ez a szám a kettőt is meghaladta, ami azt jelenti, hogy legalább ennyi embernek adta tovább a vírust egy fertőzött - jelentette ki.

A rektor rámutatott, az első hullám alatt nem volt cirkuláló a vírus, a behurcolást követően azonban a fertőzés cirkulációja legalább tízszerese a tavaszi helyzetnek. Az egyetemek által végzett reprezentatív vizsgálat megmutatta, hogy nagyjából húszszorosa az igazolt fertőzéseknek a valódi szám

- ismertette Merkely. Hozzátette, hogyha nem változott a szűrési stratégia, a tesztelési stratégia, akkor nagyjából százezer körüli beteg lehet Magyarországon. Rámutatott arra is, hogy az elmúlt 10 nap alatt többen fertőződtek meg, mint a járvány első szakaszában.

A beszélgetésből kiderült az is, hogy a koronavírus önmagában a határok bezárásával nem állítható meg, Merkely viszont már korábban bevezette volna a határzárat, a magyarok azonban ezt láthatóan nem akarták. Horvátországtól tartottak, ez a félelem pedig be is igazolódott.

Rámutatott, lényeges változás tavaszhoz képest, hogy most zömében a 20-30 évesek kapják el a vírust. Hangsúlyozta, ez egyrészt jó hír, hiszen a fiatalok körében alacsonyabb a halálozás, ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy a koronavírust átadják az időseknek.

Kiemelte, összességében lehet több haláleset, mint az első hullám alatt, de egyrészt ezt korai még megmondani, másrészt pontosan ezért nem szabad elengedni a járványt Magyarországon. Merkely úgy kalkulál, hogy 3-4 hét alatt nőhetnek a számok a külföldi példák alapján, de lassíthatjuk ezt a folyamatot, ha tudatosan figyelünk az idősekre.

