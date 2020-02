Feltűntek az új koronavírus vámszedői: durván le fog csapni rájuk a magyar hatóság

Magyarországon továbbra sincs koronavírusos megbetegedés. Ma reggel 7-8 óra között 300 ezer szájmaszkot adott át a büntetés-végrehajtás a Hungaropharmához, továbbá Schanda Tamás miniszterhelyettes bejelentette, hogy fokozottan felfognak lépni azok ellen, akik az új koronavíruson akarnak nyerészkedni.

- jelentette be Láng-Bognár Kinga, rendőr őrnagy a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szóvivője, aki ezen felül elmondta azt is, hogy ma reggel 7-8 óra között 300 ezer szájmaszkot adott át a büntetés-végrehajtás a Hungaropharmához.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium rendkívüli sajtótájékoztatóján Schanda Tamás miniszterhelyettes arról számolt be, megértik, hogy megnőtt a kereslet a tartós élelmiszerek miatt, mert sokant tartanak attól, hogy nem lehet majd hozzájutni a termékekhez. De

még a szakértők szerint sem indokolt a termékek felhalmozása. Nincs ok pánikra, nincs ok a felesleges vásárlásra. Magyarorzságon egyelőre nem regisztráltak egyetlen fertőzést sem, és ha diagnosztizálnak is beteget, nem biztos, hogy lesz járvány

- mondta el a miniszterhelyettes, aki kitért arra is, hogy a magyarországi boltok ellátása folyamatos, és a kereskedelmi láncok megfelelő mennyiségű áruval, készlettel rendelkeznek. Schande Tamás arról is beszélt, hogy bár érzékelik a boltláncok érzékelik a megnövekedett kereslet, de ezek lokás jellegűek. Sőt a boltok a húsvéti készültség miatt, amúgy is jól állnak jelen pillanatban a készleteikkel, sőt ha valami el is fogyna, biztos elérhető lesz helyettesítő termék.

Semmi nem indokolja tehát a soron kívül bevásárlást, és a hatalmas felhalmozást otthonra

- emelte ki a minizsterhelyettes. Schanda Tamás elmondta azt is, hogy az ITM szakértői szigorú ellenőrzéseket fognak tartani például kézfertőtlenítő fronton, továbbá ki fognak vizsgálni minden olyan kereskedelmi esetet, ahol a "koronavírus vámszedőit" vélik megtalálni, azaz azokat az egyéneket, akik magán a víruson és az által keltett pánikon akarnak nyerészkedni.

