Felmérésre készülhetnek az iskolások: 180 intézményt vesznek célba

Harmadik alkalommal végzi el a Gyermek Tápláltsági Állapot Vizsgálatot (COSI) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI). A 2019/20-as tanév első félévében, várhatóan október 1. és 31. között zajlik a felmérés az éves iskola-egészségügyi szűrések részeként, a Magyar Védőnők Egyesülete, az iskolavédőnők és az OGYÉI közreműködésével. Tervezetten 7200 hétéves általános iskolás (180 iskolából, iskolánként kb. 50 fő) testtömegét és testmagasságát veszik szemügyre, megvizsgálják az iskolai táplálkozási környezetet és kikérik a szülők véleményét is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 2007-ben útjára indított COSI rendszeresen felméri a gyermekkori túlsúly és elhízás előfordulását az európai régióban, a 6-9 évesek körében. Így a változások időben követhetőkké válnak. A ma már több mint 40 országban zajló vizsgálat mindenhol azonos definíciók és protokoll alapján, ugyanolyan mérőműszerekkel történik.

Hazánkban ezidáig két alkalommal, 2010-ben és 2016-ban zajlott COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative) felmérés. Az eredmények azt mutatják, hogy bár Magyarországon hozzávetőlegesen minden ötödik 7 éves túlsúlyos vagy elhízott, 2010 óta nem emelkedett a gyermekkori elhízás gyakoriságának előfordulása ebben a korosztályban. Ezzel hazánk azon néhány európai ország közé tartozik, ahol úgy tűnik, hogy a bevezetett intézkedésekkel sikerült megfékezni a túlsúly előfordulásának növekedését. A három évvel ezelőtti eredmények alapján hazánk a gyermekkori túlsúly és elhízás tekintetében a középmezőnybe tartozik, legmagasabb előfordulást a déli országokban mértek, ahol van, hogy az arány eléri a 40%-ot is.

Magyarországon 2010 óta számos olyan rendelkezés lépett életbe, amely támogatja az egészséges iskolai környezetet, a gyermekek egészséges táplálkozását és a rendszeres testmozgást. 2011-ben bevezették a népegészségügyi termékadót (NETA), valamint 2011 óta törvény írja elő a mindennapos testnevelés órát az iskolákban, ami Európában egyedülálló. 2012-től EMMI-rendelet tiltja a NETA hatálya alá eső termékek forgalmazását az oktatási-nevelési intézményekben, egy 2013-as EMMI-rendelet meghatározza az élelmiszerekben megengedhető transzzsírsav-tartalmat, az élettani szükségletnek megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszereket pedig egy 2015-ös EMMI rendelet írja elő a közétkeztetésben.

Az idei COSI felmérés célja annak megállapítása, hogyan változott a gyermekkori elhízás előfordulása a 2016-os felmérés óta, illetve, hogyan alakultak az elmúlt években az iskolai, a környezeti, a családi és az egyéni kockázati tényezők. A COSI adatai alapján célzott beavatkozások, egészségfejlesztő programok dolgozhatók ki és lehetővé válik az intézkedések eredményességének nyomon követése, ezért kérjük és előre köszönjük a felkért iskolások és szüleik segítő közreműködését.

A gyermekkori túlsúly és elhízás minden, a felmérésben részt vevő országban kihívást jelent. A kisiskolások megfelelő tápláltsági állapota jelentősen csökkenti számos, már gyerekkorban vagy később jelentkező megbetegedés (magas vérnyomás, cukorbetegség, asztma, ortopédiai problémák, szorongás, depresszió, szív- és érrendszeri problémák) kockázatát, ezért kiemelten fontosak a megfelelő gyermekkori tápláltsági állapot elérését, fenntartását támogató komplex beavatkozások.

Nincs minden veszve

Ugyanakkor a 10-12 éves korosztály táplálkozási szokásainál a korábbi évekhez képest javulás látható - derült ki a a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által a Danone Kft. megbízásából készített felmérésből. A válaszadó gyerekek 96%-a minden nap ebédel, 91%-uk pedig rendszeresen vacsorázik. A megkérdezettek válaszaiból azonban az is kiderült, hogy az uzsonnát hagyják ki a legtöbben. A fiatalok 98%-a, 96%-a és 95%-a jelölte be a gyümölcsöt, zöldséget és a vizet, mint nélkülözhetetlen táplálékot. Arra a kérdésre, hogy miből kellene kevesebbet fogyasztaniuk az édességet, a sós rágcsálnivalókat és különböző pékárukat válaszolták. A felmérés szerint a gyerekek ma már a közösségi médiából és az influencerektől is tájékozódnak a táplálkozásról, de a résztvevők több mint háromnegyedénél még mindig a szülők véleménye a legfontosabb.

Milyen definíciók alapján határozható meg, hogy egy gyermek túlsúlyos vagy elhízott?

Hazánkban jelenleg háromféle definíció van érvényben: az Egészségügyi Világszervezeté (WHO), az Elhízás Elleni Nemzetközi Akciócsoporté (IOTF), és a magyarországi percentilis táblázaton alapuló. A számolási elvek mindhárom esetben a testtömegindex-számításon (BMI, testsúly kg-ban/testmagasság négyzete méterben, kg/m2) alapulnak. A kategóriák határértékei életkoronként és nemenként eltérőek az egyes definíciók szerint: egy 7 éves kisfiú például, akinek a BMI-je 19,5 kg/m2 a magyar és az IOTF-besorolás alapján túlsúlyos, de a WHO definíció szerint elhízottnak számít. Az OGYÉI annak érdekében, hogy a különböző hazai és nemzetközi felmérések eredményei összehasonlíthatóak legyenek, a COSI-vizsgálat során a túlsúlyos és elhízott gyerekek számát mindhárom besorolás szerint meghatározza majd.