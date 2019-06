Ezt ne csináld a fesztiválon: rámehet az egészséged egy életre

Sokan éreztük már, hogy egy koncertet követően átmenetileg rosszabbul hallunk, de ennek a legtöbb esetben nem tulajdonítunk túlságosan nagy jelentőséget. Pedig ezzel fülünk épségét kockáztathatjuk. Ráadásul még zenerajongónak sem kell lennünk ahhoz, hogy károsodjon a hallásunk, rengeteg munkakör okozhat ilyen problémát. Dr. Miltényi Csillát, a Duna Medical Center fül-orr-gégész, foniáter szakorvosát arról kérdeztük, hogy kik és hol vannak a legnagyobb veszélyben, visszafordítható-e a károsodás és mit tehetünk fülünk védelme érdekében.

A halláskárosodás első jeleit általában nem maga a beteg, hanem a családtagok és a munkatársak észlelik. A halláskárosult rendszeresen visszakérdez, felhangosítja a tévét és a rádiót, nem hallja a csengőt, esetleg a halkabban beszélő családtagokat és kollégákat. Sok esetben ugyan még jól hallja a szavakat, de a beszéd értése csökken. A betegek jellemzően akkor kezdik felismerni, hogy sokkal rosszabbul hallanak, ha hosszabb ideig háttérzajban tartózkodnak.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A csecsemők és a gyermekek hallása a legsérülékenyebb, továbbá kiemelt figyelmet kell fordítanunk a fokozatosan romló hallású idős emberekre. Mivel létezik öröklődő halláskárosodás, azoknak is résen kell lenniük, akiknek a családjában már előfordultak ilyen panaszok, illetve azoknak, akiknek az egyik füle születés óta, vagy egy betegség kapcsán süket. Érdekes módón a férfiak halláskárosodás terén felülmúlják a nőket, többüket érinti.

Azonban a legnagyobb veszélynek a zajos munkahelyen dolgozók vannak kitéve. Ide sorolhatóak az útépítők, a repülőtéri személyzet, a farönk vágók, a motoros futárok, a gyáripari munkások, a rockzenészek és az éjszakai szórakozóhelyen dolgozók különösen a DJ-k és a dobosok. Ide tartoznak még olyan foglalkozások, ahol nem is gondolnánk, mekkora zajhatást kell napi szinten elviselni. Ilyen munkakörben dolgoznak az óvónők, a tartósan hangos, búgó hajszárítót használó fodrászok, illetve a nagy létszámú open-office rendszerű munkahelyen dolgozók.

Több munkahelyen, ahol indokolt lenne, még most sem kötelező a zajvédő fejhallgató használata. Tetézi a bajt, hogy ha a munkahelyen a szabályoknak megfelelően adott a védőeszköz, mégsem használják, mert kicsit kényelmetlen, melegít, vagy az ott dolgozók értelmetlennek tartják. Pedig jobb, ha tudatosítjuk magunkban, hogy védelem nélkül nagyon hamar búcsút inthetünk a hallásunknak.

Van olyan károsodás, ami visszafordítható?

A vezetéses halláscsökkenés esetében a külső hallójárat eltömődhet, például fülzsír van benne, vagy a dobhártya kilyukad, esetleg sérül. Okozhatja még az orrmandula megnagyobbodása vagy középfülgyulladás, amikor a hallócsontok területén képződik akadály, ami átmenetileg akadályozza a hang vezetését. Ezek a problémák gondos, szakszerű orvosi beavatkozással helyrehozhatóak.

Létezik még hirtelen kialakuló halláscsökkenés, mely esetben egy 24-48 órán belül történő sürgős gyógyszeres beavatkozás sikerrel járhat, azon túl azonban bizonytalanná válik a gyógyulás lehetősége. Dr. Miltényi Csilla hangsúlyozza, hogy az akut halláscsökkenés hátterében akár stroke is állhat, emiatt ezeket a tüneteket tapasztalva fontos azonnal orvoshoz fordulni.

Mit tehetünk füleink védelmében?

Ez a fesztiválszezon kezdetekor igen jogos kérdés. Tartózkodnunk kell a hosszú ideig tartó fej- és fülhallgató használattól, illetve a hangos koncerteken való részvételtől. A zenehallgatáshoz tanácsolt egy félig zárt, vagy valamilyen zajcsökkentővel, zajszigetelővel ellátott fejhallgatót használni, a koncerteken pedig ne menjünk túl közel a hangfalakhoz. A hangos zene hatására a belső fülben levő szőrsejtek károsodása visszafordíthatatlan lehet, mely tartós, nehezen befolyásolható fülzúgást eredményezhet.

A gyerekekre kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hiszen az ő hallásuk a legsérülékenyebb. A szülők akaratlanul is gyakran teszik ki őket hangos zajnak, ami maradandó halláskárosodást eredményezhet akár már fiatal korban is. Természetesen nem szabad minden apró zajt kiszűrni, de fokozatosan kell hozzászoktatni a kicsiket a hallásvédő, a füldugó vagy a fejhallgató használatához. Kaphatóak olyan korszerű eszközök, amelyek nem akadályozzák a gyermekeket semmilyen tevékenységben, kényelmes a viseletük és színben, formában is barátságosak. Ne feledjük, hogy a fülhallgató egy személyes tárgy, csak egy ember használja! Egy fülbetegséget követően pedig a legbiztosabb a régi eszköz cseréje - mondta Dr. Miltényi Csilla.