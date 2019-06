Ezért ne feküdj nyáron kés alá: ezeket a műtéteket jobb télre halasztani

A sebészeti beavatkozások egy részét a kellemesebb felépülés érdekében javasolt az őszi, téli hónapokra halasztani, bár nyaranta gyorsabban gyógyulnak a sebek. Dr. Sipos Pétert, a Duna Medical Center sebész szakorvosa nyilatkozott arról, mire kell odafigyelnünk, ha a beavatkozást nem szeretnénk, vagy nem tudjuk elhalasztani és a melegebb hónapokban fekszünk kés alá.

A nagy meleg miatt nyáron máshogy gyógyulnak a sebek, ezért bizonyos beavatkozásokat érdemes inkább őszre-télre halasztani. Ráadásul a hőség megviseli a szervezetet is.

Milyen kockázatokkal jár a nyári sebészet?

A nagy meleg megviseli a szervezetet, nyáron többet izzadunk, ezért jobb oda kell figyelni a friss sebekre. A friss hegeket érő fényhatás, az UV fény sajnos fokozhatja a hegképződést, ami időnként, főleg gyulladás kialakulása esetén, akár bőrelszíneződéssel is járhat. A nyári hónapokban azzal is számolni kell, hogy akinek visszeressége, vénás pangása van, annál a nyári melegben a pangás és a vénára nehezedő nyomás fokozódhat, ami erősebb vérzést okozhat. Azonban a jelenlegi technikákkal még a nehezen csillapítható vérzések is elállíthatóak.

Nyáron tényleg lassabban gyógyulnak a sebek?

Ez egy tévhit, állatkísérletek igazolták, hogy nyáron gyorsabban gyógyulnak a sebek, ami részben az immunrendszer állapotával, a több mozgással és az emelkedett D vitamin szinttel hozható összefüggésbe. Ugyanakkor Dr. Sipos Péter arra figyelmeztet, hogy a nyári extrém meleg és a kiszáradás rontja a sebgyógyulást. Ráadásul a melegben a baktériumok gyorsabban szaporodnak, és ebben az időszakban a nagy sebfelszínnel járó műtéteknél igazoltan emelkedik a sebfertőzések gyakorisága.

Nyáron ne plasztikázzunk?

Bizonyos plasztikai műtéteket nyáron is el lehet végezni, de a sebszövődmények száma igazoltan több. Továbbá a plasztikai és hasfali sérv műtéteket követően javasolt a kompressziós ruha vagy a haskötő viselése, amelyek a nyári melegben több kellemetlenséget okozhatnak. Ezekben a hónapokban a visszérműtétet követő kompressziós harisnya viselése is diszkomforttal járhat. Ha mégis el akarjuk végeztetni a műtétet, érdemes a ragasztásos visszérműtétet választani, mivel ezt követően nem szükséges a harisnyaviselés.

Hogyan kezeljük a nyáron keletkező sebeket, hegeket?

A hegeket nyáron is ugyanúgy kell kezelni, mint bármikor máskor. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy a meleg, fokozott izzadás mellett előbb alakulhat ki ragtapasz allergia vagy irritáció. Célszerű a jó minőségű, légáteresztő tapasz használata. Ne feledkezzünk el a kellő mennyiségű folyadék beviteléről, a seb rendszeres fertőtlenítéséről, tisztántartásáról és kötéséről sem!