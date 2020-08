Ezeket a tisztítószereket soha ne használd együtt: komoly sérülést szerezhetsz

A járvány a takarítási szokásokat is felborította, a lakosság bevásárolt erős fertőtlenítő-, tisztítószerekből, azonban ezek, ha nem megfelelően használják őket, veszélyesek is lehetnek. Mielőtt nekiállnál lesikálni a csapot, amíg hat a lefolyótisztító, vagy a Domestos után a WC-ben még egy ki Hypót is löttyintenél a biztonság kedvéért olvasd el cikkünket, amelyből kiderül, mely szereket nem szabad semmiképp egyszerre vagy egymás után használni.

A kijárási korlátozás időszaka alatt rengeteg tisztító és fertőtlenítő szer fogyott a boltokban: volt ahol a dobogó második fokát szerezte meg keresletnövekedésben ez a termékcsoport, és csak az élesztő tudott vetekedni a népszerűségükkel. A WC-papír, liszt, rizs, tészta, só csak utána következett - bár azt el kell mondani, hogy az alapvető élelmiszerek azért sem produkálhattak még magasabb keresletnövekedést, mert ezekre már eleve nagy volt a kereslet.

Minden felületre érdemes annyi hipót használni, amennyit az adott felülelet elbír, nem rongálódik

- mondta el Müller Cecília még áprilisban a fertőtlenítésről. A tisztifőorvos asszony a járványidőszakban - amikor még az Operatív Törzs naponta tartott sajtótájékoztatót - rendszeresen hangsúlyozta, milyen fontos az otthonok tisztántartása, és úgy fest, hogy a lakosság meg is fogadta a tanácsot: rengeteget takarítottak. Ki a vírustól való félelmében, ki unalmában, ki azért, mert ha a gyerekek sem járnak iskolába, akkor szalad a háztartás... és bizonyára rengetegen bevásároltak erős fertőtlenítő-tisztítószereket ehhez.

Azt viszont valószínűleg kevesen tudják, melyek azok a tisztítószerek, amelyeket együtt alkalmazni - nem ritkán a csomagoláson feltüntett használati utasítás szerint is - tilos, és veszélyes lehet az egészségre. A fertőtlenítő szerek közül a klórtartalmúak lehetnek a legveszélyesebbek: ezek többnyire nátrium-hipokloritot tartalmaznak (ilyen például a klasszikus Hypo, a Flóraszept, de van ilyen Domestos is, Ultra, Clorox, Hypox, stb.). Ezek használata során önmagukban is lélegezhetünk be veszélyes gázokat, de leginkább savas tisztítószerekkel keverve válnak gyilkos szerekké. Ilyen esetben erősen maró hatású klórgáz szabadulhat fel: egy kevés belőle égető szemirrtációt okoz, de nagyobb mennyiségben már a tüdőt is károsodásíthatja.

Egy vegyszer sosem veszélytelen, de főként akkor nem, amikor rossz társaságba kerül.

Kémia órán - mert igen, mindenkinek volt - biztosan szó volt savakról, lúgokról, reakciókról, mérgező gázokról, de egyrészt erre ki emlékszik már, másrészt nehéz ezt a fajta tudást átültetni a gyakorlatba. Amikor a kémiai képleteket rajzolta az ember a táblára, akkor nem ugrott be automatikusan arról, hogy

2 HCl + NaOCl = NaCl + Cl2+ H2O

azt jelenti: ne keverd a hypót a sósavval, mert a helyiségben mérgező klórgáz fog felszabadulni (amit háborúk során még vegyifegyverként is bevetettek). Ezen túlmenően, az sem biztos, hogy ha az ember tudja, hogy hypót és sósavat soha, hogy azt is tudja, melyik fajta háztartási tisztítószer mit tartalmaz. Azt aztán már tényleg nem fogják elmondani kémiaórán, hogy miután Domestos-szal kisúroltad a kádat, ne állj neki vízkőoldózni egyből a csapokat, mert el is ájulhatsz a felszabaduló gázok hatására.

A klórgáz ingerli a nyálkahártyát, nagy töménységben maró sérülést okoz az érintett területen, de már kis töménységű gáz belélegzése is nyomban égő érzést okoz az orrban és a torokban, továbbá fullasztó, gyakran rohamokban jelentkező köhögést és nehézlégzést vált ki. A nagy töménységű gáz gyors belélegzése 1-2 percen belül halált is okozhat, viszont nem kell megijedni! A halálos mérgezés szerencsére ritka, mert a klórgáz már kis töménységben is kínzó fulladásérzést vált ki, ami a szennyezett levegőjű terület gyors elhagyására késztet.

Kezdjük az elején

A vegyszerek - pláne a leghatékonyabbak - közt sok az erősen reakcióképes, agresszív oldat, amely nem jó, ha kölcsönhatásba kerül más vegyszerekkel. Az egyik alapvető szabály, amit el szoktak mondani, ha valaha szóba kerül a tisztítószerek együttes alkalmazása, hogy savakat ne keverjünk lúgokkal. Najó, persze, de honnan tudható, melyik vegyszer milyen típus?

A vegyszerek attól függően, milyen vegyületeket, anyagokat tartalmaznak lehetnek lúgosak, savasak, de semlegesek is. Például a mosogatószerek, mosóporok, súrolószerek, általános tisztítószerek jellemzően semleges kémhatásúak, adalékként lehet bennük alkohol, vagy ecetsav, de ettől függetlenül nem fognak durva reakcióba lépni más vegyszerekkel. A leggyakoribb márkák a Clin, Cif, Pril, Zunlicht, Aro, Ajax, stb. de egyszerűbb úgy megjegyezni, hogy mosogató szer, mosószer, illetve általános tisztító, mint pl. az ablaktisztító.

A savas típusba tartozó vegyszerek már nagyobb gondot tudnak okozni. Ezeket is a felhasználási oldalról érdemes megjegyezni: többnyire vízkőoldásra használják őket, hatóanyaguk sokszor sósav (HCl) vagy egyéb savak. A Szavo vízkőoldóban például amidosulfonsav található a flakon szerint, míg pl. a Domestos márkájú wc-tisztítóban szulfaminsav van (és hidrogén-peroxid a fertőtlenítéshez).

De természetesen nem idegen a háztartást vezetők, tisztántartók számára a "közönséges" Háztartási Sósav feliratú flakon sem, amely nem árul zsákbamacskát: sósav hígítva. Magát a vízkőoldást úgy végzik el ezek a szerek, hogy reakcióba lép a lerakódott kálcium- és magnézium-karbonáttal (nevezzük úgy: sókkal), és széndioxid felszabadítása után a lerakódott sók olyan sókká alakulnak, amelyeket már fel lehet oldani, tehát le lehet mosni.

Végül vannak a lúgos tisztítószerek, leggyakrabban talán csal a hypónak becézett sötétszürke flakonos, narancssárga kupakos háztartási alapkelékkel találkozunk, de rengeteg más fehérítőszer, lefolyótisztító, és fehérítő is tartalmazhat nátrium-hidroxidot is. A lényeg a klórtartalomban van. Jellemzően a Flóraszept, vagy Domestos márkához kötjük fejben ezeket a szereket, de itt kell megjegyeznem:

nem jó módszer, ha úgy jegyezzük meg, hogy "Domestost nem keverünk pl. Szavóval" - mert a márkák neve alatt nem csak egyféle vegyületeket tartalmazó terméket találunk.

A nagy tisztítószergyártók piacra dobhatnak ugyanazon márkanév alatt fertőtlenítőt is, de vízkőoldót, vagy lefolyótisztítót is. Így legjobb, ha inkább arra koncentrálunk, hogy a felhasználás módja szerint átgondolva az a szer mit tartalmazhat, és mivel nem lehet összekeverni. Tehát, végül is igen: savat a lúggal - de az ecet + szappan kombinációtól senkinek nem lesz sok baja. Itt elsősorban, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a klór tartalmú fertőtlenítőszerek és a savak kölcsönhatásával lehet gond.

Azért, hogy ne veszélyeztesd magad, jobb ha megfogadod az alábbi tanácsokat:

Mindig olvasd el a tisztítószer használati utasítását, és szigorúan tartsd be azt!

Ne használj hypo tartalmú fertőtlenítőt, savtartalmú vízkóőldóval, vagy lefolyótisztítóval keverve, vagy ezeket a szereket egymás után!

Hogyha nem muszáj erős vegyszereket használnod, akkor használj helyette mást, például ecetet !

! Ha vegyszereket használsz, húzz kesztyűt és maszkot, és ne hajolj sokáig a fertőtlenített felületek fölé!

Hogyha mégis véletlenül két erős vegyszert használtál egyszerre, ahogy észreveszed, szellőztess, hagyd el a helyiséget, lélegezz mélyeket szabad levegőn, és mosd meg az arcod, szemed bő vízzel!

Terhesek fokozottan ügyeljenek, hogy erős vegyszereket ne lélegezzenek be, és azok ne kerüljenek a bőrükre. Lehetőleg egyáltalán ne is használjanak ilyen szert!



