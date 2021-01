Ezekben a megyékben a legtöbb az influenzaszerű eset: egyre több gyerek betegszik le

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közlése szerint 2021. január 18 - 24. között az országban 4 400 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslések szerint. Az év első hetében számuk 4100, a második héten 4300 volt, így enyhe emelkedés mutatkozik. A számok viszont a múlt évi adatoktól jócskán elmaradnak: feltehetően a koronavírus járvány terjedésének akadályozására hozott intézkedések és az őszi influenza oltások hatására kevesebb a megbetegedés, ugyanakkor az influenza tüneteit nem könnyű megkülönböztetni a koronavírustól. Így az influenzaszerű megbetegedések változásából arról is képet kaphatunk, hogy hogy áll az országban az egyéb, hasonló megbetegedések aránya.

Az NNK friss adatai alapján a 3. héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult: a betegek 29,0%-a 0-14 éves gyermek, 29,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 29,8%-uk a 35-59 évesek, 12,0%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.. Közölték továbbá, hogy az év harmadik hetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ, Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába érkezett 25 mintából az elvégzett vizsgálatok influenza vírust nem mutattak ki. A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül a fekvőbeteg-ellátó intézmények által ellátott betegeknél kezdeményezett, laboratóriumi vizsgálattal

igazolt influenza pozitív eredményről nem érkezett jelentés.

A héten influenzaszerű megbetegedések halmozódását egy esetben jelentettek. A Pest megyei óvodai gyermekközösséget érintő járványban az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok influenza negatív eredménnyel zárultak. Egy-egy betegnél adenovírus, illetve RSV kóroki szerepét igazolták.

Ehhez képest múlt évben, a harmadik héten - amikor a koronavírus-járvány még egy lokális kínai problémának tűnt a távolból - 12 370 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, és 2019 harmadik hetében még ennél is többen: 38 200-an. Ehhez képest a 4400 jóval kevesebbnek hat, azt viszont nem szabad elfelejteni, mennyien beadatták ősszel az influenza elleni oltást, amelyet a korábbi években nem tettek meg, illetve hogy a koronavírus-járvány terjedésének meggátlására hozott intézkedések éppen olyan hatásosak influenza ellen is. A távolságtartás, maszkviselés, gyakori kézmosás, -fertőtlenítés az influenza-járvány kialakulása ellen is véd.

Influenza vagy koronavírus?

Az NNK korábbi közlése szerint a COVID-19 világjárvány nagy kihívást jelent az influenza sentinel surveillance működtetésében a világ számos országában, köztük hazánkban is. Az okok között kiemelhető egyrészt a légúti tünetekkel járó új koronavírus okozta megbetegedések és az influenzaszerű tüneteket mutató fertőzések elkülönítésének nehézsége, másrészt az egészségügyi alapellátás működésének olyan változásai, amelyek jelentősen megnehezítik a korábbi években megszokott adatgyűjtést.

Nem szabad elfelejteni: a koronavírus-járvány jelenleg is tart, az általános iskolák, óvodák nyitva vannak - ezek szoktak lenni az influenza gócpontjai is. Továbbá az influenza és a koronavírus egyszerre is jelen lehet a szervezetben, és a két fertőzés együtt még sokkal súlyosabb lehet, mint önmagában a COVID-19 - ahogy arra Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa arra is felhívta a figyelmet még szeptemberben.

Akkor a szakértők azt jósolták: a második hullám tetőzése és az influenza járvány kezdete idén egybe is eshet, és amennyiben ez bekövetkezik, komoly terhet jelenthet az egészségügynek, és sokkal több áldozatot követelhet. Az influenzás megbetegedések száma nagyjából ilyenkor kezd drasztikusan emelkedni a korábbi évek tapasztalatai alapján, és február végén -- március elején tetőzik. Jelenleg az igazolt koronavírusos megbetegedések száma az október végi adatok szintjén van, összességében csökkenés, stagnálás mutatkozik.

Az influenzafigyelő szolgálat adataiból pedig az látszik: ősszel jóval a tavalyi mutatók felett volt a megbetegedések becsült száma, aztán ez fokozatosan csökkent, az ünnepek óta pedig nem követi a múlt évi görbét. A járványtól pedig bőven messze vagyunk - ezt jelzi az a zöld vízszintes vonal, ott a járványküszöb. Tavaly ilyenkorra már hivatalosan is influenzajárvány volt, idén az sem biztos, hogy lesz. Gulyás Gergely mai bejelentése alapján ugyanis maradnak a korlátozások március végéig.

Az NNK azt is közli, hogyan alakul a jelentett megbetegedések száma megyénként. Ebből látható, hgy megbetegedések tekintetében Budapest lakosságarányosan az első ötben sincs benne: Heves, Pest és Fejér megye foglalják el a dobogós helyezéseket. A legkevesebb megbetegedés lakosságarányosan Borsodban, Veszprémben és Nógrád megyében akad.

Hogyha az orvoshoz forduló betegek korösszetételét nézzük, akkor egy tendenciát figyelhetünk 2021-ben: a 0-14 évesek korcsoportjában növekszik, míg a többi korosztály csökken a megbetegedések száma arányaiban. A megbetegedések a harmadik héten viszonylag eloszlanak a korcsoportok között 29-30 százalékban, a 60 felettiek körében kisebb egyedül a ráta.

Összességében tehát kevés a megbetegedés, amely influenzaszerű tüneteket mutat, és orvoshoz fordultak vele a betegek a 2020-as vagy 2019-es azonos időszakhoz viszonyítva. Az viszont látható, hogy a számok enyhén emelkednek, és főként a gyermekek körében nő a gyakorisága a fertőzésnek.

