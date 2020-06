Ezek a magyar betegek a világjárvány nagy áldozatai: elmaradt kezelések, vizsgálatok

Egy friss kutatás rávilágított arra, hogy sokkal többen kezdték el használni a telemedicinát a koronavírus-járvány hozadékaként és hosszú távon is hasznosnak bizonyult az e-recept gyakorlati alkalmazása. Ezzel szemben azonban a ritka betegséggel élő emberek szinte mindegyike a saját bőrén érezte, hogy a járvány miatt elmaradtak kezelések, vizsgálatok - írja a Magyar Nemzet.

Tíz ritka betegséggel élő ember közül kilenc tapasztalta a betegségével kapcsolatos ellátás megszakadását - derült ki az Európai ritka barométer felmérésből. A ritka betegséggel élő magyarok szerint leginkább a rehabilitációs kezelések maradtak el, a válaszadók közel kétharmada (63 százalék) jelezte, hogy ez teljesen megszűnt. A különféle diagnosztikai vizsgálatok - például vérvizsgálat, orvosi képalkotás, kardiológiai és pulmonológiai vizsgálatok - teljes elmaradását pedig közel minden második válaszadó (43 százalék) jelezte. Mindkét esetben csak a magyar megkérdezettek kevesebb mint húsz százaléka mondta azt, hogy nem találkozott sem a tervezett egészségügyi beavatkozás elmaradásával, sem az elhalasztásával - írja a lap.

Ezzel szemben a járványnak volt pozitív hozadéka is a kutatás szerint, a ritka betegséggel élők fokozottan kezdték használni a telemedicinát. A felmérést kitöltők 90 százaléka jelezte, hogy hosszú távon is hasznos volt ez a tapasztalat. Az e-receptek felírása a gyógyászati segédeszközök területén szintén előnyösnek bizonyult. A válaszadók kétharmadának (65 százalékának) írtak e-receptet a járvány során - közülük minden negyedik betegnek most először -, és a válaszadók mindegyike hasznosnak jelölte ezt a lehetőséget - adta hírül a lap.

