Ezek a legbiztonságosabb autók most: itt a nagy vészfék-teszt

Nincs teljesen megbízható vezetésbiztonsági, vagy vészfékező rendszer, van még hova fejlődni - ez derült ki a német autóklub tesztjéből, amelyben nagy márkákat vetettek össze. Ugyanakkor a legtöbb vizsgált autó már jelzi a sofőrnek, ha egy másik autót, vagy gyalogost veszélyeztet parkolás, tolatás közben, amivel valamelyest elkerülhetőek a balesetek.

Már több éve léteznek olyan autós segédrendszerek, amelyek a gyalogosokat védték, például a gyalogosészlelős vészfékeket 2016-ban kezdték beépíteni a kocsikba, már ezek is nagy arányban segítenek megelőzni a baleseteket. Emellett már a parkolást segítő rendszerek is egyre elterjedtebbek: a hátra helyezett radarok ráadásul még a gyalogosokat is védik, sok rendszer poedig már nem csak jelez a parkoló sofőrnek, ha valami útban van, hanem aktívan fékez is. Így pedig már tényleg minimális az esélye annak, hogy az autós kárt tegyen egy emberben, vagy egy másik autóban.

Más tényezők is hangsúlyozzák a parkolási asszisztensek fontosságát: az ADAC mérései például azt mutatják, hogy sok baleset azért következik be, mert a sofőr egyszerűen nem lát ki az autóból: túl szélesek az oszlopok, vastagok a fejtámlák, vagy egyszerűen túl magasan vannak az ablakok. Ezek mind-mind elrejthetik a sofőr szeme elől a gyalogosokat, vagy a többi járművet - ezt hivatottak kompenzálni a fékasszisztensek.

A gyalogosok biztonsága pedig olyannyira fontossá vált az autógyártóknak, hogy 2020-tól kezdődően a gyalogosfelismerő rendszerek hatékonyságát is pontozni fogják az Euro NCAP tesztjein.

Nagy márkákat vettek górcső alá

A német autóklub megnézte, mennyire hatékonyak a Mercedes, a Volvo, a Seat, a Skoda és a BMW parkolási asszisztensei, gyalogosfelismerő rendszerei - megjegyezték, hogy a választék egyelőre igen korlátozott, kevés gyáró kínál ilyen biztonsági extrákat. A kocsik rendszereit három szituációban is tesztelték: a tolató autó mögött egy másik autó, egy gyalogos állt, illetve egy kerékpáros, vagy autós elhaladt mögötte. Egyszer négy, egyszer pedig nyolc kilométer per órával tolattak az autókkal, hogy leteszteljék az automatikus fékezés minőségét és reakcióidejét, az érzékelők pontosságát.

Lássuk az eredményeket!

5-ös BMW: a kocsi az összes felvázolt forgatókönyvet az Active Park Distance Control rendszerével kezeli. Ez automatikusan fékez mind álló, mind a mozgó akadályok elkerülése érdekében, az érzékelők pedig az olcsóbb, ultrahangos darabok. A vizsgálaton az ADAC szerint viszonylag jól vizsgázott a kocsi, minden vizsgált szituációval megbirkózott, bár 8 kilométer per óra felett a mozgó gyalogosokat már problémásan érzékelte, és a keresztforgalmat is kicsit lassan vette észre, későn fékezett. Azt pedig nem jelzi, ha aktív a vészfékezés.

Mercedes A-osztály: a Mercedes a lökhárítókra helyezett radaros érzékelőkkel tájékozódik a világban. Ha csak megközelítették az álló akadályokat, akkor nem avatkozott bele a vezetésbe. Bár a gyalogosokat felismerte, és fékezett is - az ADAC szerint talán korán is -, de a kritikusabb helyzetekben a rendszer már korántsem megbízható. Emellett a keresztforgalomra is megbízhatatlanul reagál a rendszer az ADAC tesztje szerint.

Seat Ateca: az ultrahangos rendszer jól vizsgázott az álló akadályok esetében, ám túl későn reagált a mozgó gyalogosokra. A Seat megkülönbözteti a vészfékezést, és a parkolási manőverezést, amit előnyeként jegyeztek fel. A hátsó keresztforgalomra jól reagált a kocsi, legalábbis az ADAC nem állítja az elenkezőjét.

Skoda Kodiaq: bár a rendszernek ugyanannak kell lenie benne, mint a Seatban, utóbbi sokkal jobb teljesítményt nyújtott a teszten. A Skoda például nem reagált a mozgó gyalogosokra.

Volvo V60: a Volvo a CTA-t (Cross Traffic Alert) használja, ami radaros érzékelőkkel észleli a keresztforgalmat, és vészfékez, ha kell. A németek szerint a CTA teljesen jól működik, megbízhatóan, és időben állítja meg az autót. Ugyanakkor az álló akadályokat, gyalogosokat csak jelzi a kocsi, nem fékez le.

Van még hová fejlődni

Az ADAC tesztjének végkövetkeztetése arra jutott, hogy jócskán akad még fejlesztenivalója a gyártóknak, de az automatikus rendszreekben rengeteg potenciál mutatkozik. Ideális lenne például kombinálni a radaros, és az ultrahangos érzékelőket. Szorgalmazzák, hogy alapfelszereltség legyen a parkolási asszisztencia és a vészfék. Emlékeztetnek a technológia adott, hiszen az ultrahangos érzékelőket csak össze kell hangolni a fékrendszerrel és az ESP-vel.