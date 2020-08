Ez még visszaüthet: dolgozók ezrei tűntek el a magyar egészségügyből

Tavaly május óta 6500 fővel kevesebben dolgoznak az egészségügyben Magyarországon. Ha jön a második hullám, a szakértő szerint ez még visszaüthet.

Tavaly május óta hat és félezer fővel, 122,4 ezerről 115,9 ezerre csökkent az egészségügyi alkalmazottak száma - írta a Népszava.

Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke azt mondta, hogy az érintettek döntően a legutóbbi hónapokban hagyták el az egészségügyet. Azt nem tudta megmondani, hogy pontosan mi okozta a mostani példátlan létszámcsökkenést, de véleménye szerint a koronavírus-járvány második hullámában - ha megint több lesz a megbetegedés - ez nagyon súlyos helyzeteket teremthet.

A Népszava szerint az elmúlt hónapokban több olyan folyamat is zajlott, amelyek előidézhették a személyi állomány zsugorodását. Az ellátórendszer a visszarendeződés óta is csökkent kapacitással működik. A kórházak kevesebb ágyra engednek betegeket, így kevesebb alkalmazott is elegendő. Sok egészségügyi dolgozónak okozott 20-30 százalékos bevételcsökkenést a járvány elleni védekezés, a veszélyhelyzet idején ugyanis átmenetileg megszűntek a megélhetésüket biztosító kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek.

Az első hullám idején bekövetkezett szakemberveszteség egy jelentős részét pedig a nyugdíj mellett dolgozó egészségügyiek kiesése okozhatta. A körülményekre is sokan panaszkodtak, a védőeszközökhöz hosszú hónapokig alig vagy egyáltalán nem jutottak hozzá. Az egészségügyiek veszélyezettségét jelzik a nemzetközi adatok is: 15-20 százalékuk fertőződött meg a járvány alatt.

Emellett nehéznek ígérkezik a második hullám a szociális ágazatban is. Soós Adrianna szerint ott ugyanis 13 ezerrel apadt az alkalmazottak száma. Ez azért is aggasztó, mert a szociális gondozók anyagi helyzete rosszabb, mint az egészségügyi dolgozóké, "legalább százezer forinttal alacsonyabb a keresetük", és a központi egyszeri 500 ezer forintos jutalomból is kimaradtak.

