Ez durva: brutális milliókba fájhat egy magyar családnak az olcsó nyaralás is

Az elmúlt napok zord időjárása ellenére sokan már a nyári szabadságot tervezgetik, a hazai biztosítók adatai alapján pedig egyre többen szeretnének a család és saját maguk biztonságáról is gondoskodni. Habár évről évre nő az utasbiztosítást kötők száma, az is megfigyelhető, hogy a néhány napos európai utazásokhoz még mindig sokan nem kötnek biztosítást, pedig a baj akár egy pillanat alatt is bekövetkezhet.

A nyaralás megtervezésénél egyre többen ismerik fel, hogy nem érdemes a jól megérdemelt pihenést kockáztatni. Az OVB Vermögensberatung Kft. utasbiztosítási partnere, a MAPFRE ASISTENCIA adatai alapján egyre több honfitársunk köt utasbiztosítást, ráadásul jellemzően a több szolgáltatást magában foglaló csomagokat választják az utazók. Ez azonban inkább csak a hosszabb nyaralásokra igaz, a pár napos kiruccanásoknál még sokan gondolják úgy, hogy az ingyenes európai egészségbiztosítási kártya vagy a bankkártyák szolgáltatásai közé beépített utasbiztosítás megfelelő védelmet nyújthat, pedig ez korántsem biztos, hogy igaz.

A cég véleménye szerint az Európán kívül nyaralóknak még inkább felelősségteljesen kell tervezniük. Mindenképpen tájékozódni kell arról, hogy a célország a biztosítási feltételekben mely területi hatály alá esik, a társaságok nagy részénél ugyanis a nyaralás helyszínétől függően pótdíjat kell fizetni. Egy tengerentúli (például USA) nyaralás során bekövetkezett komolyabb baleset, betegség kivizsgálása, ellátása, kezelése több tízmillió forintos költséggel járhat.

Az aktív tengerparti kikapcsolódásra vágyóknak már jó előre érdemes megérdeklődniük, hogy az olyan, egyre népszerűbb tevékenységekre, mint a búvárkodás, a vízisí, a vitorlázás, a tengeri kajak, a jetski, a surf, a kitesurf, a motorcsónakkal vontatott banán kiterjed-e a biztosítási fedezet vagy éppen a hiperbárkamrás kezelés költségeinek megtérítése szerepel-e a kiválasztott csomagban a biztosító szolgáltatásai között.

Sajnos sok olyan esettel találkoztunk már, amikor baleset vagy váratlan betegség árnyékolta be a nyaralást. Például annak a hölgynek, akit egy hajóút során szívinfarktus miatt helikopterrel szállítottak kórházba, utasbiztosítás nélkül közel 20 millió forintjába került volna a mentés, az életmenő műtét, a kórházi ápolás, valamint a hazaszállítás költsége

- mondta el Póth Viktor, az OVB Magyarország üzletfejlesztési igazgatója. "Amikor a kockázatokat elemezzük, tudnunk kell, hogy Európán belül legalább 50 millió, a tengerentúlon pedig 100 millió forintos fedezettel kell optimális esetben rendelkeznünk" - tette hozzá.

Már az elindulás is balul sülhet el

Sokan szembesültek már a repülőtérre megérkezve azzal a szomorú ténnyel, hogy akár fél napos késéssel kezdődhet csak el a vakáció, nem beszélve egy járattörlésről vagy arról, ha valaki az induláskor elszenvedett késés miatt a csatlakozást is elbukva reked hosszú órákra egy idegen országban. Bizonyos esetekben jár is a légitársaságoktól valamennyi kártérítés, de a cég véleménye szerint a megfelelő utasbiztosítás kiválasztásával mi magunk is gondoskodhatunk arról, hogy anyagilag is könnyebb legyen elviselni a megpróbáltatásokat. A leggyakoribb bosszantó esetek közé tartozik a késve indulás, a túlfoglalás (overbooking) miatt bekövetkezett késés, a csatlakozás lekésése vagy éppen a járattörlés.

Fontos tudni, hogy akár késésről, akár járattörlésről van szó, minden esetben kell az okot igazoló eredeti dokumentum, illetve a biztosítótársaságok többségénél a biztosítás nem vonatkozik a légitársaság, a repülőterek alkalmazottainak, alvállalkozóinak sztrájkjából adódó veszteségre.