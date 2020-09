Ez a testmozgás ősszel szörnyen népszerű lesz: bárki, bármikor belevághat

A Magyar Szabadidősport Szövetség (MASPORT) idén is kiemelt figyelmet fordít a gyaloglás népszerűsítésére. A célja amellett, hogy felhívja a figyelmet annak egészségmegőrző hatására az, hogy az embereket ráébressze arra, hogy a gyaloglás élethosszig választható lehetősége önmagunk edzésének. Októberben ennek megfelelően ismét megrendezi a Világ Gyalogló (HÓ)Napot, melyre tanintézmények (iskolák, óvodák), nyugdíjas szervezetek, közösségek: önkormányzat, sportszervezet, kulturális/egészségügyi szervezet (Közösségi Ház, Egészségfejlesztési Iroda, stb.), vallási közösségek jelentkezését várják a szervezők.

A rendszeres, mérsékelt testmozgás erősíti az immunrendszert - erre pedig nagy szükségünk van az előttünk álló időszakban. A gyaloglás számos pozitív élettani hatása mellett (többek között hatékony zsírégető, remekül edzi a szív- és érrendszert, a tüdőt, javítja a tüdőkapacitást, ezáltal növeli az állóképességet) kutatások már azt is kimutatták, hogy a természetben történő mozgásnak jóval kedvezőbb hatása van a fizikai és a mentális egészségünkre is, mintha zárt térben sportolnánk.

A gyaloglással tehát több legyet ütünk egy csapásra, ráadásul a legötletesebb, legkreatívabb túrákat a szövetség díjazza is.

A Magyar Szabadidősport Szövetség közleményében az írta, továbbra is fontosnak tartják a helyi, környékbeli nevezetességek megismerését, azt, hogy észrevegyük a közvetlen környezetünkben lévő természeti vagy kulturális, építészeti, vallási értékek szépségeit. Tavaly 15 ezernél is több résztvevő csaknem 260 túrán 1700-nál is több kilométert tett meg a kampány ideje, október 1-31 alatt.

A megelőző években pedig mintegy 243 ezer ember 2576 helyszínen az országban csaknem 16 ezer kilométert tett meg gyalogosan- ezzel hétszer kerülték meg Magyarországot. Nevezési határidő: szeptember 22.

OS

Címlapkép: Getty Images