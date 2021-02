Erre feltétlenül figyelj, miután megkaptad az első adag vakcinát: minden ezen múlik

Habár a vakcinák érkezésének üteme nem mindig halad a tervek szerint, napról napra közelebb vagyunk a tömeges oltások időszakához. Aki megkapta az első adagot, annak bizonyos meghatározott időn belül (21 vagy 28 nap), meg kell kapnia a második dózist is, még akkor is ha kellemetlen mellékhatások lépnek fel, ellenkező esetben nem fog hatékonyan védeni a fertőzésekkel szemben az oltás. Csak egyetlen esetben lehet kihagyni.

Az már számos alkalommal is nyilvánvalóvá tették számunkra, hogy a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat addig fogják fenntartani, ameddig a lakosság nagy részének átoltottsága meg nem valósul. Ennek persze számos feltétele van még a hajlandóságon kívül is, méghozzá, hogy legyen elég vakcina. A "nyugati típusú"(mRns) vakcinák beérkezése, egyelőre lassabb, mint arra számítani lehetett, éppen tegnap, február 1-jén jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos, hogy át kell dolgozni az oltási tervet, mivel a vártnál kevesebb vakcinát szállított a Moderna, 18 ezer adag helyett 11 ezret.

Ugyanakkor az AstraZeneca után a BioNTech is az Európai Uniónak szánt oltóanyag-szállításainak növelésére készül, a német biotechnológiai cég hétfői bejelentése szerint a második negyedévben akár 75 millióval is több adag érkezhet a Pfizer amerikai gyógyszeripari óriáscéggel az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) ellen kifejlesztett vakcinájukból.

De mi történik, ha valaki figyelmetlenségből, vagy önhibáján kívül később, vagy egyáltalán nem kapja meg a koronavírus elleni vakcina szükséges második adagját?

A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy az ígért védettség elérése érdekében mind a két oltásra szükség van! (Vannak természetesen egy dózisú oltások is, ezek esetében erről nincs szó, ám hazánkban jelenleg ezek nem elérhetőek!)

Egy adag a Pfizer vagy a Moderna vakcinájából közel sem olyan hatékony, mint kettő

A decemberben közzétett adatok azt mutatják, hogy a Pfizer-BioNTech vakcinája csupán csak kb. 52százalékban hatékony az első adag után, ám mindkét oltás után a kutatások szerint a vakcina 95 százalékos hatékonyságú. A Moderna szerint oltása az első adag után körülbelül 80 százalékban hatékony, és 95 százalékos a 18-65 éves embereknél mindkét dózis után, a 65 év felettieknél ez az arány 87 százalék.

Későbbi vakcina: ok, de ne túl későn!

Attól függően, hogy melyik oltást kapod meg be, a második adagot az első után 21, illetve 28 nappal későbbre kell ütemezni. De akkor se ess pánikba, ha nem sikerül pontosan ezen a napon megkapnod - mondta el Kavita Patel washingtoni gyakorló belgyógyász a HuffPostnak, majd kijelentette:

A CDC (az amerikai járványvédelmi központ) szerint a Moderna és a Pfizer vakcináinak második adagját körülbelül 42 napon belül biztonságos megkapni

Jelenleg nem ismeretes, hogy van-e túl késői időpont a második adag számára, mert ezt a helyzetet még nem vizsgálták - tette hozzá Patel. Ez azt jelenti, hogy az sem világos, hogy elölről kell-e kezdeni az oltakozási folyamatot, ha túl sok idő telt el az első adag után.

Más oltások esetében, amelyek szintén többadagosak, nem feltétlenül kezdjük elölről a sorozatot, ám ha a kihagyás meghaladja a 90 napot, elképzelhetőnek tartom, hogy egyesek javasolhatják az újraindítást. De a jelenlegi ellátási problémák miatt az embereknek meg kell kapniuk a második adagot, amikor csak lehet.

Más szóval, a szakember azt javasolja, senki ne hagyja ki a második adagot. Ha bármilyen okból nem sikerül tartani a kijelölt napot, akkor próbáljon egy ahhoz a lehető legközelebbi időpontot kiválasztani.

Még ha mellékhatásokat is tapasztaltál, akkor is meg kell kapnod a második adagot, hiszen a mellékhatások teljesen normális reakciók a vakcinára, és nem azt jelentik, hogy megfertőződtél koronavírussal.

"A második adag vakcina potenciálisan nehezebb lehet egyes emberek számára" - mondta el Dr. Patel. "Személy szerint én az oltás másnapján fáradt voltam, ezért azt javasolnám, hogy akik megkapják, próbálják nem megterhelni magukat az oltást követő napon."

Csak azok a személyek hagyhatják ki a vakcina második dózisát, akiknek az orvosuk kifejezetten ezt javasolta - írja ajánlásában a Járványügyi Hivatal, Centers for Disease Control and Prevention.

