Ennyibe kerül egy luxusautó kötelezője: már a biztosítási díj is egy vagyon

A 2021. január 1-jei kötelező biztosítási kampány már csak (vagy még mindig) 1,1 millió gépjárművet érintett hazánkban, ami az összes jármű 20%-át teszi ki. Éves biztosítási díjuk 1.000 forinttól akár a több milliós összegig is terjedhet. Mi befolyásolja ezt? Mutatjuk.

Mivel Magyarországon 2010. január 1-je óta a kgfb-szerződések esetében már nem a naptári év kezdete, hanem a megvásárlás napja számít évfordulónak, azóta csak azok a járművek érintettek ezen a napon, amelyeknek 2010 óta nem változott a tulajdonosa. Ilyen sok az lenne "öreg" autó a magyar utakon?

Erre nem lehet egyértelmű választ adni, de a cégünk által kezelt több mint 110 ezer kötelező biztosítást elemezve néhány érdekesség megfigyelhető - mondta el Papp Lajos, az Eurorisk Biztosítási Alkusz ügyvezetőjét és a Független Biztosítási Alkuszok Szövetségének gépjármű szekció vezetője.

Állományunkból mintegy 37 ezer autó idősebb 10 évesnél, sőt 735 olyan autó biztosítása van nálunk, amelyek 30 évnél is régebbiek. Érdekesség, hogy ezek között 303 Lada, 67 Trabant és 30 Wartburg mellett egy-két Volga, Moszkvics és Zastava is megtalálható még a régi, KGST országok hagyatékaként. Illetve ne felejtkezzünk meg az igazi oldtimer-ekről sem, hisz az Eurorisk-nél a két legrégebbi autó igazi matuzsálem: egy 1939-es Cadillac 39-60S illetve egy 1941-es gyártású Dodge Custom Luxury Liner, melyeknek egyébként kifejezetten olcsó a kötelező biztosítási díja: éves szinten a 20 ezer forintot sem éri el

- mondta a szakértő. A legidősebb szerződött ügyfelünk egyébként 1925-ben született, azaz idén töltötte be a 95. évét. Nem csak idősnek, de hűségesnek is mondható, mert 2003-ban kötötte meg a kötelezőjét a Mitsubishi-jére. Ha már hűséges ügyfelekről beszélünk, az Eurorisk legrégebbi, jelenleg is élő szerződése egy akkor gyári új FIAT Punto-ra jött létre 1996. december 28-án, azaz csaknem pontosan 24 éve - ismertette Papp Lajos.

Ekkora szerződésszám mellett természetesen mindenféle méret és típus előfordul. Az élő szerződések közül a legkisebb éves díj 1.069 Ft, amit egy utánfutó gazdája fizet. Jóval mélyebben kell a zsebébe nyúlni annak a Langendorf SKA nehéz pótkocsi tulajdonosának, amelynek az éves díja kereken 3 millió forint!

Nemcsak a régi "szocialista" típusokra, hanem a prémium, sőt a luxus márkákra is kötelező a biztosítás! A biztosítótársaság ügyfeleinél 1-1 Aston Martin, Lotus és McLaren mellett Lamborghini-ből és Rolls Royce-ból 2-2, Bentley-ből 3, Ferrari-ból 5 található. Ezekhez képest a 76 Jaguar és a 97 Porsche szinte tömegcikknek mondható.

Az ilyen luxus járművek éves kötelező biztosítási díja több százezer forint is lehet, míg casco biztosításuk költsége elérheti akár az évi 2 millió Ft-ot is.

Érdemes tehát több biztosító társaság ajánlata között kalkulálni és az ügyfél számára a legoptimálisabbat kiválasztani.

Magyarországon jelenleg 13 hazai biztosító társaság kínál kgfb termékeket, nálunk ezek közül jelenleg 11 társaság ajánlatát lehet online összehasonlítani. Ügyfélszolgálatunk természetesen minden kérdéssel kapcsolatban készséggel áll ügyfeleink rendelkezésére.

