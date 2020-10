Elkapta a koronavírust az államtitkár: enyhe tünetei vannak

Pozitív lett Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára, országgyűlési képviselő koronavírus-tesztje.

Pozitív lett Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára, országgyűlési képviselő koronavírus-tesztje. A hírt az államtitkár közölte Facebook-oldalán.

A járványügyi protokollnak megfelelően azonnal karanténba vonultam, és értesítettem azokat, akikkel az elmúlt napokban kapcsolatba kerültem. Úgy tűnik, hogy a környezetemben senki sem kapta el a betegséget, a családom is jól van. A tüneteim enyhék, jelenleg itthonról dolgozom tovább, a személyes találkozókat áthelyeztük az online térbe. Kérem, továbbra is tartsák be a járványügyi előírásokat, ajánlásokat, mert a vírus itt van köztünk! Vigyázzunk egymásra!

- írta Tuzson.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd