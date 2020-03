Élesedett a koronavírus-vészterv: lép az MNB és az egyetemek is

Korlátozásokat vezetett be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a koronavírus miatt, az MNB pedig fertőtleníti a készpénzeket. Közben bezuhant az amerikai tőzsde, és a WHO is kongatja a vészharangot.

21 pontban fogalmazta meg a koronavírussal kapcsolatos intézkedéseket és ajánlásokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, Kuminetz Géza az intézmény oldalára feltöltött és a hallgatóknak, oktatóknak elküldött levelében. A legfontosabb intézkedések egyike, hogy a rektor elrendelte:

a mai naptól az egyetemi hallgatók, oktatók és munkatársak - 2020. április 15-ig - nem utazhatnak külföldre. Ezzel a szabályozással összhangban, kérem az oktatókat, hogy külföldi konferencia-részvételüket lemondani szíveskedjenek.

Az egyetem továbbá kötelezi azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik jelenleg külföldön tartózkodnak, hogy hazatérésük után 14 napig maradjanak távol az egyetem épületeitől, rendezvényeitől (otthonmaradásuk igazolt távollétnek számít). A rektor elrendelte az egyetemen rendezendő külföldi részvételű nemzetközi konferenciák lemondását is április 25-ig. A hazai szervezésű konferenciákat harminc résztvevőig megtartják, az ennél nagyobb létszámú konferenciákat szintén lemondják. A külföldről érkező oktatókat pedig arra kérik, hogy mondják le magyarországi utazásukat.

Kiengedték a fertőzésgyanús holland férfit

Hétfő este kiengedték a Szent László kórházból a saját magán a koronavírus jeleit felfedező, ezért pénteken bevonuló Magyarországon élő holland férfit - közölte a Facebbokon Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester. A férfi csütörtökön azért kereste fel a kerületi szakrendelőt, mert rosszul érezte magát és lázas volt, ennek kapcsán felötlött benne, hogy körülbelül két hete Hollandiában kapcsolatba került egy új koronavírussal fertőzött beteggel. Ezután kihívták a mentőt, mely azonban egy óra elteltével sem érkezett meg, a férfi így - kissé kaotikus körülmények között- maga ment el a koronavírus-gyanús esetekkel foglalkozó Szent László Kórházba.

Forintmillárdokat helyez karanténba az MNB

A Magyar Nemzeti Bank logisztikai központjában - a koronavírus terjedésének megelőzését szolgáló intézkedéseként is - a készpénzforgalomból naponta milliárdos nagyságrendben, zárt konténerekben befizetett bankjegyeket minden esetben a vírus túlélési periódusával összhangban két hétig "pihenteti", közölte a Ripost megkeresésére az intézmény. Mint írják, ezt követően a megfelelőnek ítélt és kötegelt bankjegyeket zsugorfóliázzák, s azokat egy 160-170 Celsius fok hőmérsékletű alagúton küldik át.

Az alkalmazott intézkedésnek és a korszerű technológiának köszönhetően a jegybankba befizetett bankjegyek újra kifizetése esetén minimális a kockázata annak, hogy esetlegesen fertőzött bankjegyek kerüljenek a forgalomba

- olvasható az MNB tájékoztatásában. A pénzt egyébként Kínában és Dél-Koreában is speciális módszerrel fertőtlenítik a koronavírus miatt.

Megsínylik a magyar vendéglátósok

Gyakorlatilag a megmaradásunk forog veszélyben - mondta a G7-nek a budai Várnegyedben működő Alabárdos Étterem tulajdonosa, Andrusch Péter. Az ázsiai turisták kiesése miatt már januárban 20 százalékkal csökkent a forgalmuk az előző évhez képest. Február már 40 százalékos volt a visszaesés, márciusban pedig 60 százalékos mínusszal számol a patináz étterem tulajdonosa.

Andrusch szerint a koronavírus miatti utazáslemondások miatt brutálisan beszakadt a forgalom: az utazók elmaradása a vendéglátóhelyeket is érzékenyen érinti, leginkább - a szálláshelyekhez hasonlóan - azokat az éttermeket, ahol főleg üzleti utazók fordulnak meg. Ilyen az Alabárdos is, ahol a turistákat megelőzve a legtöbb vendég a céges szegmensből érkezik.

"Az összes céges rendezvényt áttették március-április utánra. Április csúcshónap lett volna, de most teljesen döglött" - mondta Andrusch. A visszaesés miatt első lépésben az összes próbaidős és alkalmankénti kisegítő munkatárs megbízását szüntették meg.

A következő fokozat a csökkentett nyitva tartás lehet, meg még kevesebb ember

- mondta a tulajdonos. Nem csak az Alabárdosnál kritikus a helyzet, a G7 szerint szinte az összes belvárosi vendéglátós nehézségekkel küzd a külföldi vendégek elmaradása és a foglalások folyamatos lemondása miatt.

Feketenap Amerikában

Hétfő viharos nap volt az amerikai tőzsdén, az olajár hirtelen esése közepette rengeteg volt az eladás is a koronavírus-járvány okozta félelem miatt, ezért a 2008-as gazdasági világválság óta nem látott indexcsökkenéssel zárták a napot, írja a CNN tudósítása alapján az Index.

Már reggel jelentős indexcsökkenéssel indult a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon, New Yorkban a DJIA-30 index 4,96 százalék, a Nasdaq Composite index 7,11 százalék csökkenéssel nyitotta a napot. A Dow Jones és a S&P 500 is nagyot esett, ezért a kereskedést 15 percre fel is függesztették.

Az olajár az öbölháború 1991-es kitörése óta nem esett akkorát, miután Szaúd-Arábia "árháborút" indított Oroszországgal, és bejelentette, hogy áprilistól csökkenti a nyersanyag világpiaci árát. Mindezek miatt a harminc vezető iparvállalat Dow Jones indexe 7,79 százalékkal, 23 851,02 pontra zuhant, amivel a február 27-i negatív rekordot is alulmúlta.

Ez 2008 októbere, vagyis a legutóbbi gazdasági világválság óta a legrosszabb nap volt.

Az S&P 500-as mutató 7,6 százalékkal esett, és 2746,56 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 7,3 százalékot vesztett értékéből, és 7950,68 ponton zárt, ami 2008 decembere óta szintén a legrosszabb mutató.

Kongatja a vészharangot a WHO



Nagyon is valóságossá vált annak a veszélye, hogy az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) pandémiává, azaz több kontinensre kiterjedő világjárvánnyá növi ki magát - jelentette ki Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója hétfői sajtótájékoztatóján Genfben.

Most, hogy a vírus ennyi országban megjelent, a világjárvány veszélye nagyon is valóságossá vált. Ugyanakkor ez lenne az első pandémia, amelyet ellenőrzés alatt lehetne tartani. A lényeg ugyanis, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a vírusnak

- hangoztatta. Hangsúlyozta azt is, hogy a fertőzéses esetek aránytalanul oszlanak meg világszerte, minthogy a betegek többsége országok egy kis csoportjára összpontosul. A csaknem 110 ezer fertőzött 93 százaléka négy országban él, tette hozzá. Mint mondta, országos szinten a járványt még mindig kordában lehet tartani a fertőzés terjedésének megakadályozását célzó lépésekkel. Az olaszországi helyzettel kapcsolatban megjegyezte, bátorító, hogy az ottani vezetés határozott intézkedéseket rendelt el. Hozzáfűzte: a WHO reméli, hogy ezek hatékonynak bizonyulnak.

Akár pandémiáról van szó, akár nem, az a játékszabály, hogy sosem szabad feladni

- emelte ki a főigazgató. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Kínából jelentett mintegy 80 ezer fertőzött több mint 70 százaléka meggyógyult, és őket haza is engedték a kórházakból.

Bezárnak a román iskolák

Szerdától március 22-ig felfüggesztik a tanítást valamennyi romániai óvodában és iskolában, hogy megelőzzék a koronavírus terjedését - jelentette be hétfőn délután a bukaresti operatív törzs ülése után Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök. Ludovic Orban elmondta: a kényszerszünetet meghosszabbíthatják annak függvényében, hogy az elkövetkező napokban hogyan alakul a vírus romániai terjedése. A kormányfő szerint többek között azért kell bevezetni ezt az intézkedést, mert tudomásuk van arról, hogy az olaszországi Lombardia tartomány határainak a lezárása előtt sok ott élő román összecsomagolt, és elindult haza. Hozzátette, azért szerdától vezetik be a kényszerszünetet, hogy a szülők tudják megszervezni a gyermekek otthoni őrizetét

