Elárulta a dúsgazdag Polgár Árpi és Tünde, beoltatják-e magukat koronavírus ellen

Hivatalos YouTube csatornájukra feltöltött videóban áraulta el Polgár Árpád és felesége, Tünde, hogy mindenképp beadatják majd maguknak a COVID-19 elleni védőoltást. A házaspár viszont azt is leszögezte, körültekintően szeretnék kiválasztani, melyik vakcinát választják. Mint ismert, bő egy hete lehet regisztrálni Magyarországon a koronavírus elleni védőoltásra.



Polgár Árpád és felesége, Tünde is oltáspárti - erről egy a hivatalos YouTube-csatornájukra feltöltött, közel 18 perces videóban számoltak be. A házspár szerint nem sok fontosabb döntés van most annál, mint az, hogy oltassunk vagy ne?

Azon az állásponton vagyok, hogy mindenképpen oltatnunk kell. Tömegesen! Nagyon rossz az arány, hogy csak 50 százalék körül mozog azoknak a száma, akik a világban szeretnék beoltatni magukat. Szerintem ez nagyon kevés, ha valóban csak ennyien fogunk élni ezzel a lehetőséggel, akkor nem fogunk elérni igazi eredményt! Én biztosan beoltatom magam

- jelentette ki Polgár Árpád. Felesége, Tünde pedig hozzátette: "Én is hajlok az oltás felé, de félek, főleg a mellékhatásoktól. De ezeket muszáj elengedi! Azért fogom beoltatni magam, mert a környezetemet nem akarom megfertőzni. Viszont nagyon körültekintően szeretném kiválasztani, hogy engem mivel oltsanak be. Íme a videó:

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK), lapunk birtokába került jelzése szerint a tömeges oltások akkor kezdődhetnek, ha már rendelkezésre áll a hatóságok által is engedélyezett vakcina. Mint írják, a vakcinák engedélyezésére ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak, mint bármely más emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítményre. A hatóságok nemzetközi protokoll alapján járnak el. Az oltóanyagok engedélyezését az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) végzi. A KTK hozzáteszi:

"Az engedélyezés során a gyógyszerészeti hatóság a vakcina megfelelőségét, hatásosságát, biztonságát, minőségét és gyártási helyét is vizsgálja."

Szlávik János épp a mai napon hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarország az Európai Unió tagjaként nagyon sokféle oltóanyagot próbál beszerezni, az embereknek pedig nagyon kellene bízniuk azokban az oltóanyagokban, amelyeket az európai és a magyar gyógyszerhatóságok engedélyeznek. A főorvos hangsúlyozta, hogy ezeket a vakcinákat megfelelően megvizsgálják, az eddig megjelent hírek alapján pedig szinte valamennyi előtörzskönyvezett oltóanyag hatásos, mellékhatásai pedig csak a szokásosak: bőrpír, hőemelkedés, enyhe fájdalom az oltás helyén.

Természetesen nem zárható ki, hogy valaki érzékeny az oltóanyagra, "borzasztó ritkán előfordul az allergiás reakció, ilyenkor azonban az egészségügyi személyzet megoldja a problémát

- tette hozzá Szlávik, aki azt tanácsolta, hogy mindenki, aki teheti és a rizikócsoportba tartozik, oltassa be magát, amint lehetséges, hiszen csak ezzel tudja megvédeni magát a koronavírus-fertőzés súlyos szövődményeitől. Szlávik hozzátette: valamennyi oltóanyag esetében igaz, hogy ha meg is fertőződik valaki az oltás ellenére, szinte biztosan nem alakul ki nála súlyos betegség és nem hal bele a fertőzésbe.

