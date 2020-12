Egyre több egészségügyi dolgozó kéri az oltást: meggyőzte őket az első kör

Az oltás utáni pozitív tapasztalatok egyre többek félelmeit oszlatják el. Az első sikeres kör után például a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben egyre több dolgozó kéri a vakcinát. Polaneczky Judit ápolási igazgató elmondta, hogy eddig szinte senki nem számolt be mellékhatásokról, ő sem tapasztalt semmi szokatlan.

Az oltás utáni pozitív tapasztalatok egyre többek félelmeit oszlatják el a vakcinákkal kapcsolatban, mondta a Bors megkeresésére a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet ápolási igazgatója. Az intézmény több dolgozója is jelentkezett az oltás felvételére, ők már meg is kapták a vakcinát a számukra kijelölt oltóponton.

Az oltásra előzetesen kellett jelentkezni, amit elsőnek 250 munkatársam kapott meg velem együtt. A dolgozókat az alapján sorolták be, kik a legveszélyeztetettebbek, így azok kapták meg elsőként, akik közvetlenül foglalkoznak betegekkel, intenzív és sürgősségi osztályon vagy szívkatéteres laborban dolgoznak. Mivel én intenzív terápiás szakasszisztens vagyok, engem is ebbe a csoportba soroltak be

- mondta Polaneczky Judit. Hozzátette, a vakcina beadását követően eddig szinte senki nem számolt be mellékhatásokról, ő sem tapasztalt semmi szokatlan. Mint fogalmazott, az oltás maga pár pillanat volt és egyáltalán nem fájt neki, sőt, meg sem érezte.

Később sem éreztem mellékhatást, Covid-tüneteket sem hozott elő, nagyjából 24 óra múlva mintha éreztem volna minimális helyi izomfájdalmat, de ez az oltásoknál teljesen természetes. A munkatársak sem számoltak be semmilyen komolyabb tünetről, így az eddig bizonytalanabb kollégák is egyre bátrabbak. Szinte percenként jönnek az e-mailek, hogy mégis fel kívánják venni az oltást

- mondta.

