Egyre súlyosabb a helyzet a környező országokban: drasztikusan emelkedik a fertőzöttek száma

Változatlanul gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, keddre is csaknem háromezer új beteget regisztráltak, velük együtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig már megközelítette a 160 ezret. Romániában csökkent a kórházak terheltsége, Horvátországban és Szlovéniában is megkétszereződött az új fertőzöttek napi száma

Ukrajna

A koronavírussal megfertőződött Hennagyij Kernesz harkivi polgármesternek szövődményként kétoldali tüdőgyulladás lépett fel. A 61 éves politikus a városi tanács szóvivőjének tájékoztatása szerint az egyik harkivi kórházban fekszik, állapota stabil, de súlyos. A közölt adatok alapján az elmúlt napon 2905 új esettel 159 702-re nőtt az eddig igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 53 újabb halálos áldozattal 3264-re, miközben eddig 70 810-en gyógyultak meg, közülük előző nap 1267-en. Jelenleg már 85 628 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1585-tel nőtt egy nap alatt. A járvány kezdete óta a legtöbb új fertőzöttet, 3144-et múlt csütörtökön jegyezték fel, az egy nap alatt elhunyt legtöbb beteget, 72-őt, pedig múlt pénteken.

Területi bontásban előző nap a legtöbb új beteget, 390-et és öt elhunytat ismét a nyugat-ukrajnai Ternopil megyében jegyezték fel, a második legtöbbet, 307-et és három halálesetet pedig a keleti országrészben lévő Harkiv megyében.

Az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben az elmúlt napon 11-en haltak bele a betegségbe, ami új rekordnak számít a járvány kitörése óta, velük együtt az elhunytak száma elérte a 283-at, az azonosított fertőzötteké pedig újabb 285 esettel 17 714-re nőtt. Kárpátalján a jelenlegi adatok alapján eddig 8756 beteget azonosítottak, újabb haláleset nem történt, így az elhunytak száma 286, a járvány kezdete óta pedig 3798-an győzték le a kórt. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter tájékoztatóján közölte, hogy újabb 145 egészségügyi alkalmazott kapta el a vírust, körükben a járvány kitörése óta már több mint 13 ezren fertőződtek meg. Az elmúlt napon megint sok, 546 koronavírusos beteget kellett kórházba szállítani az országban.

Románia

Romániában keddre jelentősen csökkent az új típusú koronavírussal megfertőződött személyeket kezelő kórházak terheltsége - derült ki a stratégiai kommunikációs törzs kedden kora délután közzétett adataiból. Másfél hónap után először csökkent hétezer alá a kórházban ápolt fertőzöttek száma, és az intenzív osztályon ápolt páciensek száma is az augusztus eleji adatokat idézi. A romániai kórházakban jelenleg 6881 beteget kezelnek új típusú koronavírusos fertőzéssel, 253-mal kevesebbet, mint egy nappal korábban. Intenzív terápián jelenleg 460 beteget ápolnak, néggyel többet, mint hétfőn.

A járvány kezdete óta az országban 105 298-an fertőződtek meg, az elmúlt 24 órában 1111 új esetet jegyeztek. Az új fertőzöttek napi száma enyhén elmarad az elmúlt két hét átlagától. Az elmúlt napon jegyzett 51 haláleset viszont meghaladja a kéthetes átlagot. Ezzel a járvány romániai halálos áldozatainak száma 2436-ra emelkedett.

A stratégiai kommunikációs törzs az adatösszesítésben eszközölt technikai módosításra hivatkozva ezúttal sem közölte a gyógyultak számát. A hatóságok feltehetően a közölt hivatalos adatokban rejlő belső ellentmondásokat próbálják kiküszöbölni. A napi rendszerességgel közölt adatok alapján ugyanis két módszerrel is ki lehet számítani az aktív esetek számát, a két számítás viszont jelentősen eltérő eredményt ad.

Horvátország

Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 151-gyel nőtt, és elérte a 13 749-et az azonosított fertőzöttek száma. Hétfőn még 65 esetről számoltak be. Hétfőn három idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 230-ra nőtt, 11 412 pedig már meggyógyultak. A betegek közül 299-en vannak kórházban, közülük 22-en lélegeztetőgépre kapcsolva. Az aktív betegek száma 2107, és 8598-an vannak hatósági karanténban.

Szlovénia

Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint hétfőn 82-vel 3831-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Hétfőn még 47 új esetről számoltak be, ugyanakkor kevesebb tesztet is végeztek a hétvégén. Szlovéniában a múlt héten két egymást követő napon emelkedett száz fölé az új fertőzöttek száma, ami rekordnak számít az országban. Már több mint egy hete nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 135 maradt. A diagnosztizált betegek közül 50-en vannak kórházban, és közülük tízet ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 907.

Jelko Kacin kormányszóvivő keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a kórházi ellátásra szoruló betegek számának növekedése miatt egy negyedik úgynevezett Covid-kórházat is nyitnak, amelynek már megkezdődtek az előkészületei. Hozzátette: a számok azt mutatják, hogy a járványhelyzet nem javul, ezért továbbra is szigorúan be kell tartani az előírásokat és korlátozásokat.

