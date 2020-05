Egyetlen ijesztő ábrán, miért végezhet komoly pusztítást a koronavírus Magyarországon

Rendkívül sokan dohányoznak napi szinten Magyarországon. Ez pedig fokozza a légúti fertőzések - köztük a koronavírus-fertőzés - kockázatát is.



Mint azt a legtöbb egészségügyi szakember hangsúlyozza, a dohányzás blokkolja a légúti nyálkahártya csillószőrös sejtjeinek optimális működését, ezáltal a hörgők élettani tisztulási mechanizmusa is sérül. Ez pedig fokozza a légúti fertőzések - köztük a koronavírus-fertőzés - kockázatát is, a kórokozók ugyanis könnyebben lesodródhatnak az alsóbb légutakba is. Arról már nem is beszélve, hogy a cigarettázók körében gyakran előforduló megbetegedés, a COPD kiemelt rizikó a koronavírus-fertőzés szempontjából, egy esetleges megbetegedés ugyanis eleve rossz állapotban találja a légzőszerveket.

És, hogy ez miért különösen fontos kérdés Magyarországon? Nos, "mindössze" azért, mert a legfrissebb statisztikák szerint itthon 4-ből 1 ember napi szinten nyúl a koporsószeghez. Mint az a fenti ábrán is látható, ezzel jócskán a nagydohányos nemzetek élmezőnyébe tartozunk. A koronavírus-járvány idején tehát pláne érdemes elgondolkozni a leszokáson. Jó hírpéldául, hogy szakemberek szerint már a füstölgés elhagyása után pár nappal javulni kezdenek a légzőszervi funkciók, ami azt mutatja, hogy a dohányzás miatt bekövetkezett károsodások akár vissza is fordíthatók.

