Döntött Kásler Miklós: már a háziorvos is felírhatja ezt a COVID-gyógyszert

Tekintettel a koronavírus-járvány harmadik hullámában meredeken emelkedő fertőzöttek számára, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a koronavírus-fertőzés kórházi kezelésében már igen hatásosnak bizonyult favipiravir tabletta ambuláns alkalmazásáról döntött. A gyógyszert eddig csak a kórházakban kezelt betegeknél alkalmazták, és az a tapasztalatok szerint megakadályozhatja a tünetek súlyosabbra fordulását. Mostantól már a háziorvos is felírhatja az otthonukban gyógyuló enyhe vagy középsúlyos tüneteket mutató betegek kezelésére, ezzel is elősegítve a betegség könnyebb lefolyását és csökkentve a kórházi kezelést igénylő betegek számát. A gyógyszer alkalmazásának szükségességéről tehát a háziorvos dönt, és az a patikákban recept ellenében ingyenesen kiváltható. A gyógyszeres terápia javasolt hossza 5 nap. A gyógyszer alkalmazásához beleegyező nyilatkozat és a betegtájékoztató megismerése szükséges. A gyógyszer magzatkárosító hatása miatt nem alkalmazható várandósság alatt. Erről hétfőn kaptak tájékoztatást a háziorvosok, aminek köszönhetően a COVID-19 betegek meghatározott köre a háziorvos döntése alapján már otthonában is részesülhet a favipiravir-terápiában.

Mostantól az enyhe és középsúlyos tünetekkel rendelkező járóbetegek számára is elérhető a favipiravir hatóanyagú gyógyszer, amelyet minden esetben az orvos írhat fel és amely kizárólag magyar orvosi vény ellenében adható ki. Fontos hangsúlyozni, hogy az ellátás folyamatos biztosítása érdekében az orvos a készítményt e-receptre és papírvényre is felírhatja az igazoltan COVID-19 pozitív betegek részére. A páciens diagnosztizálása történhet pozitív teszt után vagy a háziorvos által, tünetek alapján, akár telemedicina keretében is - közölte az Emmi.

A gyógyszert eddig csak a kórházakban kezelt betegeknél alkalmazták. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a favipiravir hatóanyagú gyógyszer gátolja a vírusok szaporodását, így az otthon megkezdett antivirális kezeléssel megakadályozható a koronavírusos betegek kórházba kerülése. A készítmény a Hungaropharma Zrt. gyógyszernagykereskedő segítségével országos lefedettséggel jut el a magyar gyógyszertárakba.

A felírt gyógyszert a beteg megbízottja a TAJ-szám bemondása alapján bármely közforgalmú gyógyszertárban térítésmentesen kiválthatja. A gyógyszert kiváltó személyek a gyógyszer mellé megkapják az alkalmazására vonatkozó tájékoztatót az erre vonatkozó beleegyező nyilatkozattal együtt.

Címlapkép: Getty Images