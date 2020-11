Diszkózni tilos, kocsmázni nem: csak ezért lehetsz az utcán éjfél és öt között - itt a teljes rendelet

Kicsivel éjfél előtt megjelent a korlátozásokról szóló rendelet. Diszkózni tilok, viszont kocsmába még mehetünk. Éjfél és hajnali öt között csak különleges indokkal lehet közterületen tartózkodni.

Megjelent a korlátozásokról szóló rendelet, és szerda éjféltől életbe is léptek a szigorítások, amelyeket Orbán Viktor tegnap este bejelentett. Az egyik legfontosabb változás a kijárási korlátozás, amely éjfél és hajnali öt óra között él. Ebben az intervallumban mindenki köteles lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy szálláshelyén tartózkodni. A kijárási korlátozás alól kivételt képez, ha valaki

munkavégzés céljából,

a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,

a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén,

valamint életvédelmi céllal



hagyja el éjfél és reggel 5 óra között a lakóhelyét, a tartózkodási helyét vagy a szálláshelyét, illetve tartózkodik közterületen.

Diszkózni tilos, harmadgőzzel mehetnek a meccsek



Bezárnak a diszkók és a nem ülőhelyes koncerttermek, viszont a kocsmák, ahol le lehet ülni és az ülőhelyes koncerttermek is nyitva maradhatnak.

Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni, amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni

- áll a rendeletben.

Az egyéb kulturális rendezvények (színház, tánc-, zeneművészet), mozi valamint sportrendezvényekre az alábbi megkötések érvényesek:

a nézőéren a nézők - a páholyok kivételével - minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el,

két néző között két ülőéhelyet üresen kell hagyni és

a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is

lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.



A kulturális vagy sportrendezvényeken a nézőknek - a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül - 1,5 méteres távolságot kell egymástól megtartani, különösen

a páholyokban,

a kulturális vagy sportrendezvény szünetében,

a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve

a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.

Az intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, a helyszínek üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki az üzemeltető, szervező vagy azok alkalmazottainak felszólítására sem hajlandó betartani a szabályokat, az esemény helyszínéről el kell távolítani. A nemzetközi sportrendezvényere az egyéb rendeletben meghatározottakon kívül a nemzetközi szövetség előírásait kell alkalmazni.

A kötelezettségek betartását a rendőrség fogja ellenőrizni. Ha szabálysértésen fognak valakit, akkor azt figyelmeztethetik, 100 ezertől 1 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújthatják, illetve a helyeket be is zárathatják. A rendelet értelmében a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt - a sportrendezvény helyszíne kivételével - legalább egy napra, legfeljebb egy évre zárathatják be ideiglenesen.

Sportrendezvények esetében legalább egy, de legfeljebb 10 sportrendezvény nézők nélküli, zártkapus megrendezése lehet a büntetés.

Múzeumokban, könyvtárakban, egyéb közművelődési intézményekben a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani. Ennek betartásáért az intézmény üzemeltetője a felelős.

A rendőrség a szankciókat együtt is kiszabhatja, a büntetés lehet bezárás és pénzbírság is, a bírságokat azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is ki lehet szabni. Szankcionálni akkor nem szankcionálhat a rendőr, ha a szervező vagy az üzemeltető vagy alkalmazottaik a szükséges intézkedéseket megtették, vagyis, ha felszólították a szabálytalankodó személyt a távozásra, ha pedig a felszólított személy nem tett eleget a feszólításnak, akkor a rendőrséget értesítették.

A bírságokat a rendőrség számlaszámára kell elutalni 15 napon belül, a büntetés ellen fellebbezni nem lehet.

Ingyenes parkolás, járatsűrítés

A jogszabály szerint a kormány az egész országban ingyenessé tette a parkolást, emellett Budapesten és a megyei jogú városokban a tömegközlekedési vállalatoknak járatsűrítési tervet kell készítenie a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, illetve 15 óra és 19 óra közötti időszakokra. Ennek a határideje a határidő november 5., a terveket a kormányhivatalok hagyják jóvá, ezt követően a közlekedési társaságoknak lépniük kell - különben bírságra számíthatnak.

Maradnak a maszkviselés szabályai, aki ezeket nem tartja be,

azt ötezer forinttól százötvenezer forintig, ismételt elkövetés esetén kétszázezer forintig lehet büntetni.

A kormányrendelet kimondja, hogy az Országgyűlés e rendelet hatályát meghosszabbítja, a kijárási korlátozás hatályának a fenntartásról pedig a kormány legkésőbb 2020. november 30-án döntést hoz.

