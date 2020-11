Célegyenesben a Pfizer vakcinája: pár hét múlva már olthatnak is vele

December 11-12-én már el is kezdenék beadni az embereknek a Pfizer és a BioNTech által fejlesztett vakciánát az USA-ban. Az engedélyezési kérelmet pénteken adták be az államokban, december 10-én bólinthat rá az oltóanyagra a hatóság.

Az Egyesült Államokban még december közepe előtt megkezdődhet a koronavírus elleni védőoltások beadása - közölte Moncef Slaoui, a kormány által szervezett oltási kampány egyik magas rangú vezetője.

A tervünk az, hogy az engedélyezést követő 24 órán belül eljuttatjuk a vakcinát az oltási helyszínekre (...), azaz december 11-én vagy 12-én megkezdődhet az oltás

- közölte Moncef Slaoui a CNN amerikai hírtelevízióban. A Pfizer New York-i székhelyű vállalat és német partnere, a BioNTech pénteken adta be az engedélyeztetési kérelmet az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatalba (FDA). A The New York Times című napilap szerint az FDA a tervei szerint három hétig tanulmányozza a beadványt, ezután vizsgálják meg független szakértők, az ő ülésüket december 10-re tűzték ki.

A Pfizer szerdán jelentette be, hogy 95 százalékos hatékonysággal fejezte be a ribonukleinsav-hírvivő technikán alapuló védőoltása klinikai tesztelésének utolsó szakaszát, és várakozásai szerint idén legalább 50 millió adag vakcinát gyárt, 2021-ben pedig 1,3 milliárd adagot.

Az Egyesült Államokban vasárnap este 12 102 101 igazolt fertőzöttet, 255 953 halálesetet és 4 529 700 gyógyultat tartottak nyilván a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

Címlapkép: Getty Images