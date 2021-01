Brutális hajsza indult a Covid-vakcinákért: a legtöbb ország már most durván lemaradt

December végén, országokon átívelően hivatalosan is megkezdődött a koronavírus-elleni vakcina beadása a lakosság számára. Ez eddig természetesen még csak nagyon kisszámú ember számára volt elérhető, de azért már így is látni óriási különbségeket a lakosságarányos oltások számát tekintve. Máris van például egy olyan ország, amelyik 100 lakosra vetítve már majdnem 13 beoltottnál jár, ami mondhatni abszolút látótávolságra van a 60-70-től, amit a szakemberek üdvözítendőnek tartanának a nyájimmunitás kialakulásához. Utánuk azonban nagy szakadék következik, sehol máshol nem éri el 100 lakosra vetítve eddig az oltások száma még az ötöt sem, sőt a legtöbb országban, ahonnan van adat, még az az 1-et sem.

A hatóságok gyors jóváhagyási ügymenete, illetve a hatékony adminisztrációs infrastruktúrának hála számos országban megkezdődött december végén a Covid-19 elleni védőoltások beadása a lakosság számára. Ezzel egyidőben azonban elkezdődött a nagybetűs hajsza is a vakcinákért, hiszen a vírus legyőzésének egyetlen módja - és természetesen a súlyos korlátozások feloldásának is -, hogyha minél hamarabb, a lakosság minél nagyobb részét beoltják e a kórokozó ellen.

Az egyes államoknak tehát elemi érdekük, hogy mindezt a lehető legrövidebb idő alatt véghez vigyék. Hiszen minél hamarabb kialakul a nyájimmunitás, minél több ember lesz védve a vírus ellen, annál hamarabb nyílhatnak ki a különböző gazdasági ágazatok, most lakat alatt lévő kapui. A vállalás azonban nem kicsi, a tudományos előrejelzések szerint ugyanis az új koronavírus elterjedésének visszaszorításához a lakossági oltottságnak 60-70 százalékos küszöböt kellene elérnie, méghozzá annyira rövid idő alatt, amennyire ez fizikailag csak lehetséges.

Az "Our World in Data" ennek apropóján folyamatosan figyelemmel kíséri a beadott koronavírus elleni vakcinák számát, és statisztikán mutatja be, hogy az egyes napokig az egyes államok száz főre vetítve hány darab oltást adtak be lakosaik számára. Ezek alapján, Izrael például január másodiki adatokat alapul véve, 100 főre vetítve 12,59 oltást adott be eddig. Ezzel masszívan vezetve az országok közötti versenyt. Ne feledjük, a kívánt mennyiség 100 emberenként 60-70 beoltott lenne.

A második helyen jelenleg Bahrain áll, itt 100 emberből eddig 3,57 kapott védőoltást, a dobogó harmadik fokán pedig az Egyesült Királyság helyezkedik el, 100 emberre vetítve, itt eddig 1,39 kapott oltást. Negyedik helyen az USA szerepel, itt 100 főre vetítve 1,28 az oltások szám. Ezzel a négy országgal pedig be is zárul azon államok köre, akik 100-ból eddig legalább 1 főt képesek voltak beoltani.

Őket ezután Dánia és Oroszország követi, előbbi 0,7-es oltásszámmal, utóbbi pedig 0,55-el. Innen viszont lefelé már 100 emberre csak kevesebb mint 0,3 oltás jutott eddig, kivétel Kínai, ami 0,31-el áll. A friss lista alapján a világátlag egyébként 0,16 oltás 100 lakosra számolva, aminél jobban mindenkivel együtt csupán 12 ország szerepel. De érdekes például, hogy ezek között ott van Horvátország is, ahol december 30-i számok alapján száz főre 0,19 oltás jutott.

Ha csak Európát nézzük - már ahonnan van adat -, akkor az Egyesült Királyságot és Izlandot leszámítva egyelőre mindenhol 1 alatt van a 100 lakosra vetített oltások száma. Sok helyen ez a szám ráadásul még a 0,1-et sem éri el. Ezek között az ország között van például Magyarország is, ami az eddig elérhető adatok alapján 100 lakosra vetítve 0,05 vakcinát adott be az állampolgárok számára. Ennél kevesebbet, az adatokkal rendelkező országok közül Franciaország, Görögország és Lettország tud felmutatni, sorrendben nullával, illetve 0,03 és 0,03-al.

Címlapkép: Getty Images