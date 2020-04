Brutál károk a magyar házakon, lakásokon: rengeteg pénzt fizettek idén a biztosítók

Évről évre érdemes átböngészni a leggyakoribb lakáskárok listáját, hiszen amellett, hogy így könnyebben szabhatjuk saját igényeinkre a biztosításunkat, olyan lehetséges káresetekkel is szembesülhetünk, melyekre korábban nem is gondoltunk volna. A Generali Biztosító adatai szerint a szélsőséges időjárás okozta viharkárok duplájára emelkedtek az elmúlt két évben, ezekre 2020 első negyedévében több mint 400 millió forintnyi kárösszeget fizetett ki a szolgáltató. Továbbra is dobogón állnak a vezetékes vízkárok és az üvegtörések, de vajon a koronavírus milyen hatással van otthonunk biztonságára?

Rendkívüli helyzetbe kényszerített minket a terjedő koronavírus járvány: az Ipsos adatai szerint a hazai felnőtt lakosság fele (52%) egyáltalán nem hagyja el lakóhelyét, míg 12-ből csupán 1 fő jár el otthonról (8%) változatlanul . A Generali nemzetközi kutatásának Magyarországra vetített adatai szerint a megkérdezettek 33%-a dolgozik most is változatlan körülmények között, 31%-a dolgozik otthonról, 12%-a van fizetett szabadságon, 9%-a van fizetés nélküli szabadságon, 7%-a elvesztette állását és 8%-a egyéb kategóriában végzi jelenleg munkáját. Időnk döntő részét tehát ezekben a hetekben saját lakásunkban töltjük, így talán minden eddiginél fontosabb, hogy megfelelően felkészüljünk az otthonunk biztonságát fenyegető veszélyekre, és megfelelő védelemmel rendelkezzünk arra az esetre, ha mégis bekövetkezik a baj. Fokozott terhelés éri most háztartási gépeinket, a közművekhez kapcsolódó berendezéseket és a különböző elektronikai eszközöket, miközben a természet sincs tekintettel a járványhelyzetre. Ezekre a sokszor váratlan kockázatokra hívja fel a figyelmet a Generali az idei év eddigi leggyakoribb káreseteinek toplistájával, hogy támpontot adjon a most ébredőknek a megfelelő biztosítási védelem összeállításához.

Tarolnak a viharok a lakáskárok listáján

Talán nem meglepő, hogy az egyre szélsőségesebbé váló időjárás okozza otthonainkban a legtöbb kárt, de a Generali adatai egészen elképesztő tendenciát mutatnak az elmúlt két évben. 2018-ról 2019-re közel duplájára nőtt a viharkárok volumene, az idei első negyedévben pedig máris több mint 8000 ilyen kárbejelentés érkezett a biztosítóhoz. Emellett évről évre komolyabb kockázatot jelentenek a felhőszakadások és jégverések, és kevesen gondolnák, de a villámcsapások okozta közvetett károk kapcsán is közel 15 000 esetben, átlagosan 500 000 forintnyi összeget fizet ki a biztosító évente.

Ezzel párhuzamosan csúsztak le a dobogó első helyéről a vezetékes vízkárok, azonban a víz-, csatorna-, fűtés-, hűtés- és egyéb vezetékek törése vagy dugulása, valamint az ebből fakadó károk továbbra is jelentősek: 2020-ban eddig több mint 200 millió forintnyi összegből fedezte a Generali az ezekből eredő költségeket. Évről évre változatlanul az élmezőnyben szerepelnek az üvegtörések és a kényszerű zárcserék, de meglepő módon a tűzkárok nem szerepelnek a leggyakrabban bejelentett esetek között. Egyre több viszont a mobileszközökkel kapcsolatos káreset, és ez a tendencia valószínűleg tovább erősödik a következő években.

Videós kárrendezés baj esetére

Ha a legnagyobb igyekezetünk ellenére is óhatatlanul megtörténik a baj és kár keletkezhet lakásunkban, akkor a karantén szabályok megszegése nélkül is bejelenthetjük és rendezhetjük kárunkat a technológia segítségével. A Generali lakossági és vállalati ügyfeleinknek online kárbejelentést és videós kárrendezést biztosít, ami egy teljesen digitális megoldás, helyszíni szemlét pedig egyáltalán nem igényel.

A videós kárrendezéshez csupán egy kamerával ellátott okostelefonra vagy tabletre, megfelelő hálózati kapcsolatra és jó fényviszonyokra van szükség. A kárrendezési folyamat során amennyiben a bejelentő nyitott a lehetőségre, e-mailben kapja meg a legfontosabb tudnivalókat, illetve azt a linket, amelyet telefonján megnyitva elindul a kétirányú videós kapcsolat a böngésző felületen. Ezt követően már csupán egy dolga van a bejelentőnek: minél pontosabban bemutatni a kárt az ügyintézőnek a mobileszköz kameráján keresztül.

Vagyonkároknál 5-7 perc alatt megtörténik a kárfelmérés, és amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalása is megtörténik. Az azonnal indított kifizetés tehát már néhány percen belül a bejelentő számláján lehet.

A videós kárrendezés mellett online kárbejelentésre is nyílik lehetőség a Generali honlapján keresztül. Itt csak arra kell törekedni, hogy a káresemény időpontját, helyét, rövid leírását és becsült értékét minél pontosabban megadjuk, illetve rögzítsük a kár kialakulásának körülményeit.

Szó szerint tanulhatunk más kárán



Hasznos tanulságokkal járhat a fenti gyakori kár lista, de ettől függetlenül is érdemes időnként felülvizsgálni meglévő biztosításainkat, hogy azok továbbra is hatékonyan szolgálják ingatlanunk és ingóságaink védelmét. Sokan csak a káreseményt követően szembesülnek azzal, hogy a biztosító nem a teljes veszteséget téríti, mert a szerződés időközben elavult az ingatlanárak növekedése, az építőanyag árak emelkedése, vagy éppen a háztartás vagyonának bővülése miatt. Ne essünk ebbe a hibába, folyamatosan törekedjünk arra, hogy biztosításainkat az éppen aktuális igényeinknek megfelelően alakítsuk!

A járványhelyzetben fontos figyelembe venni, hogy sokkal többet tartózkodunk otthon, most pótoljuk az elmaradt kerti munkákat, a munkahelyi feladatainkat és hivatalos ügyeinket is laptopon és mobilon intézzük. Ebből következően valószínűsíthető, hogy 2020 második és harmadik negyedévének eredményeire komolyan rányomja majd a bélyegét a koronavírus, és megszaporodnak az ebből következő károk. Érdemes tehát most elgondolkodni a kiegészítő szolgáltatásokon, hiszen a cyber, smart vagy okos otthon csomagok, de a kertes házakra vonatkozó plusz védelem is aranyat érhet hónapok múlva.