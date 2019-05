Borzasztó betegség terjed a magyar fiatalok között: a WHO is figyelmeztet

Bekerült az Egészségügyi Világszervezet listájára a videojáték-függőség, amely mostantól hivatalosan is mentális rendellenességnek minősül a WHO szerint.

2017 végén jelentette be az Egészségügyi Világszervezet, hogy frissíti a betegségek nemzetközi osztályozásának (ICD) listáját, amelynek mentális zavarokkal foglalkozó részére a videojáték-függőség is bekerül - szúrta ki a hvg.hu. A vonatkozó jegyzék 11. módosítása a napokban hivatalosan is megtörtént, ennek értelmében a videojátékokkal kapcsolatos zavarokra immár létező betegségként tekintenek a WHO-nál. Az új besorolás 2022. január 1-től lép hatályba.

Az ICD-11 nem csak közli, definiálja is, mi számít videojáték-függőségnek:

az első, hogy valaki elveszti a kontrollját a játék és annak ideje fölött;

a programok minden más tevékenységgel (még a napi rutinnak számító teendőkkel) szemben is fontosabb szerephez jutnak az egyénnél;

végezetül pedig az élet minden területén (beleértve a munkát és az iskolát) bekövetkezett, súlyosan negatív hatások ellenére a személy továbbra sem érzi, hogy gond van és rengeteget játszik.

A WHO ugyanakkor megjegyzi, hogy nem tekinthető mindenki videojáték-függőnek csak azért, mert sokat ül a számítógép és/vagy a konzol előtt, a fent sorolt tüneteknek ugyanis legalább 12 hónapon keresztül kell fennállniuk, hogy videojátékozás okozta viselkedészavarról beszéljünk.

A szervezetet már két éve, a játékfüggőség defeníciójának megalkotásakor számos társaság támadta, amiért szerintük a WHO nem rendelkezik olyan kutatási eredményekkel, amelyek egyértelműen kimondanák, hogy önállóan létező betegségről, nem pedig egy súlyosabb pszichés zavar okozta rendellenségről van szó. A WHO viszont azt közölte: a tervezetet szakemberek véleményét kikérve készítették el.

Rengetegen nyűvik a játékokat

Hazánkban is rengetegen játszanak, ezáltal pedig ki vannak téve a függőség veszélyének. Az eNET, az Esport1 és az Esportmilla által végzett kutatás szerint ugyanis hazánkban már mintegy 3,7 millió fő játszik videójátékokkal - mobiltelefonon, asztali számítógépen vagy éppen konzolon.

A hagyományos társasjátékok népszerűségét is túlszárnyalhatja az online játék, ami - a fizikai játékokhoz hasonlóan - kortól független. A 18 és 65 év közötti, legalább heti rendszerességgel internetező lakosság 92 százaléka szokott valamilyen rendszerességgel játszani hagyományos- vagy videojátékot, vagyis elenyésző azok száma, akik semmilyen játékkal nem játszanak.

Ehhez elegendő egy mobiltelefon és megfelelő internetkapcsolat, amivel - a KSH adatai alapján - már tavaly is az ország lakosságának 76,1 százaléka rendelkezett.

A fiatalok mellett az idősebbek is aktív tagjai a videójáték közösségnek, így ez egy újabb lehetőség, hogy a generációk találkozzanak, és az online térben a közös időtöltésé legyen a főszerep: együtt játszhatnak, szurkolhatnak kedvenc versenyzőiknek, de akár arról is érdekes lehet beszélgetniük, hogy a magyar labdarúgó-válogatott vagy a magyar e-foci válogatott jut-e ki előbb a világbajnokságra. Az e-sportra mint a jövő sportjára tekintünk

- mondta el Horváth Magyary Nóra, a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságot is támogató K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

Már Magyarországon közel félmilliós közösséget alkotnak a versenyeken résztvevő e-sportolók, akik rengeteg edzés, komoly munka árán tudnak a profi játékosok közé kerülni.