Betört Magyarországra is a szuperfertőző brit koronvírus-variáns: három mintában azonosították

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Müller Cecília bejelentette: Magyarországon is azonosították azt a brit koronavírus variánst, amely kétszer-háromszor olyan fertőző, mint az eddig ismert SarS-COVID törzsek. Tájékoztattak arról is: már két gyártó, a Moderna és a Pfizer érkeznek koronavírus-vakcinák Magyarországra, zajlik az egészségügyi dolgozók és a szociális otthonban élők és munkálkodók oltása is.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint a járványügyi adatok napok óta kedvező tendenciát mutatnak, de ez nem ad okot bármiféle lazításra. Az összes elhunyt (10 948 fő) tekintetében csupán 3% azok aránya, akiknél semmiféle alapbetegségről nem tudtak a koronavírus miatti halálozás előtt.

Müller Cecília egy új hírt is közölt: három mintában azonosították a vírusnak azt a törzsét, amely először Nagy-Britanniában jelent meg. A "szuperfertőző" variáns megjelenése a tisztifőorvos szerint várható volt. A minta azonosítása új lehetőséget biztosít a hazai vakcina fejlesztésére.

Nyilvánvaló volt, hogy Magyarország sem kerülheti el az variánst. (...) Rendkívül gyors terjedésre képes, a megbetegítési képessége 50-60%-kal több, mint az új koronavírusnak, amit a kezdet-kezdetén azonosítottunk

- ismertette a tisztifőorvos.

Még mindig az egészségügyi dolgozókat oltják



Még zajlik az egészségügyi dolgozók oltását és közbe áttérnek az idősotthonok és szociális otthonok lakóinak beoltása és az a cél, hogy minél hamarabb beoltsák a kockázatos csoportokat, a legnagyobb idősotthonok lakóit például. Összesen 1035 idősotthon van, így idő kell a teljes átoltottsághoz - jelezte a tájékoztató elején György István, államtitkár.

A Pfizer vakcinából négy szállítmány érkezett már, a Moderna készítményéből egy és ebből 3600 embert tudnak beoltani. A két készítmény között lényeges különbség, hogy előbbit mínusz 80 fokon kell tárolni és a két oltás között 21 napnak kell eltelnie, míg az utóbbinál mínusz 20 fok elegendő és 28 nap a két oltás közötti különbség.

György István jelezte, hogy mivel a megérkezett vakcinák darabszáma egyelőre korlátozott, az is fontos, hogy a tesztelések számát is fokozzák és a fertőzést is korlátozzák. Emiatt újabb célzott csoportokban is lesznek célzott tesztelések, most hétvégén például a szociális és a területi közigazgatási dolgozók között. Mintegy 47 ezer dolgozónak biztosítják a tesztelést két nap alatt január 16-17-én. Jelentkezni legkésőbb január 15-én délután 14 óráig lehet a szocszures.kh.gov.hu oldalon.

Egyre több csaló használja ki a járványt

Csákó Ibolya (ORFK) a tájékoztatón elmondta, számos kereskedő az interneten használja ki, hogy a vakcinára vágyó emberek türelmetlenek, de a neten "biztosan csak hamis vakcinát lehet venni". Nemcsak vakcinát, hanem más eszközöket, pl. hűtőszekrényeket is kínálnak.

Magyarországon a rendőrség folyamatosan monitorozza az internetes kereskedőfelületeket, jelenleg nincs információnk arról, hogy Magyarországon van hamis vakcina

- ismertette, de azért óvatosságra intett és nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy interneten semmiképp se vásároljon senki védőoltást koronavírus ellen, mert biztosan hamisítvánnyal lesz dolga.

Címlapkép: Getty Images