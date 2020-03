Beteg a gyerek? Ne rohanj az ügyeletre, előbb olvasd el ezt!

Függetlenül az éppen aktuális koronavírus-járványtól a gyermekek ilyenkor is megbetegedhetnek, ám ebben a helyzetben érdemesebb körültekintőbben eljárni, pláne ha úgy gondoljuk, hétvégi, vagy éjszakai ügyeleti ellátásra szorul.

Gyermekének az ügyeleti időszak folyamán is kialakulhat olyan betegsége, amely kapcsán egészségügyi szakember segítségére van szükség. Az alábbiakban az Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társaságának ajánlásait tesszük közzé.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a gyermekorvosi ügyeletek természetesen továbbra is rendelkezésre állnak, ugyanakkor fontos tudni, hogy Budapesten ún. központi ügyeletek hivatottak a gyermekkori betegségek ügyeleti ellátására. Ez azt jelenti, hogy egy gyermekorvosi ügyelet több kerületnyi gyermek ügyeleti ellátásáért felel. Különösen igaz ez a speciális gyermekorvosi ügyeleti ellátásra: a gyermek fül-orr-gégészeti, gyermekszemészeti, -fogászati, -sebészeti, valamint a -traumatológiai ügyeletekre.

Ezekben az esetekben ugyanis egész Budapest ügyeleti ellátását az adott napon egy intézet végzi! A leírtak alapján a jelenlegi járványügyi helyzetben különösen figyelmesnek kell lenni, hogy a koronavírus-fertőzés további terjedését megakadályozzuk. Ennek érdekében az társaság azt kéri a szülőktől, hogy az alábbiakban leírtakat kövessék!



1. Amennyiben úgy érzi, segítségre van szüksége beteg gyermeke ellátásában, hívja fel telefonon a lakóhelye szerint illetékes gyermekorvosi ügyeletet. Az adott napon a speciális - gyermek fül-orr-gégészeti, gyermek szemészeti, gyermek fogászati, gyermeksebészeti, gyermektraumatológiai - gyermekorvosi ügyeletek elérhetőségei is ugyanitt, a Gyermeksos oldalán tájékozódhat.



2. Csak akkor induljon el az ügyeletre gyermekével, amennyiben az ügyeleti személyzettel való egyeztetés alapján a vizsgálatot ők is indokoltnak tartják.



3. Csak azzal a gyermekkel induljon el ebben az esetben az ügyeletre, akivel kapcsolatban a telefonos egyeztetés alapján az orvosi vizsgálatot a szakember indokoltnak tekintette!



4. Amennyiben a gyermekorvosi ügyelettel, vagy a gyermekorvosával való egyeztetés alapján indokolt a vizsgálat, egy gyermeket csak egy szülő kísérjen a gyermekorvosi ügyeletre!



5. Kifejezetten hangsúlyozandó, hogy a gyermeket ne a nagyszülő, vagy egy idős rokon kísérje a gyermekorvosi ügyeletre - ez az ő védelmükben különösen fontos!



6. Amennyiben gyermekét a gyermekorvosi ügyeleten ellátták, majd kontrollvizsgálatot tartottak indokoltnak, erről minden esetben egyeztessen gyermekorvosával előzetesen, tehát ne automatikusan menjen gyermekorvosa legközelebbi hétköznapi betegrendelésére!



7. A hétvégi időszakra is igaz, hogy beteg gyermekét ne idős, és/vagy krónikus beteg, és/vagy immunrendszeri betegségben szenvedő rokon, ismerős felügyelje!



8. A gyermekorvosi ügyeleteknek nem feladata a gyermek aktuális betegségétől független, receptköteles - ún. állandó - gyógyszerek felírása.

