Bamlanivimab és etesemivab: ezek a gyógyszerek hozhatnak áttörést a vírus ellen

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Humángyógyszer Bizottsága (CHMP) megkezdte az amerikai Eli Lilly gyógyszergyártó koronavírus elleni, bamlanivimab és az etesemivab nevű gyógyszereinek folyamatos felülvizsgálatát (rolling review) - közölte az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű uniós ügynökség csütörtökön.

Az uniós ügynökség arról tájékoztatott, hogy a szakvizsgálat megkezdéséről hozott döntés két kutatás előzetes eredményein alapul. Az egyik a gyógyszerek kombinált hatékonyságát vizsgálja, a másik a bamlanivimab önálló alkalmazásakor kifejtett hatásokat. Kiemelték, az EMA még nem értékelte a teljes rendelkezésre álló adatmennyiséget, ezért még korai következtetéseket levonni a gyógyszerek előnyének és kockázatainak egyensúlyával kapcsolatban.

Elmondták, az EMA értékelni fogja, hogy a vakcina megfelel-e a hatékonyság, a biztonság és a minőség uniós szabványainak. A folyamatos szakvizsgálat addig folytatódik, amíg elegendő bizonyíték nem áll rendelkezésre a hivatalos forgalomba hozatali engedély iránti kérelem benyújtásához - közölték.

A bamlanivimab és az etesemivab nevű gyógyszer egy már meggyógyult beteg vérplazmájából készített úgynevezett monoklonális antitest, amely aktivitást mutat a koronavírussal szemben.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy alkalmazásuk az esetek nagyrészében megakadályozza a súlyosabb szövődmények kialakulását a koronavírussal fertőzött betegeknél. A szer a megbetegedés kezdeti fázisában használható. A gyógyszer tehát megelőző terápiára alkalmas és a betegség legfeljebb tizedik napjáig hatékony.

A gyógyszereket az Egyesült Államok mellett több országban bevezették, köztük Magyarországon a bamlanivimab nevű szert alkalmazzák. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Humángyógyszer Bizottsága (CHMP) jelenleg még egy koronavírus ellen lehetséges szer felülvizsgálatát folytatja. Az EMA március 4-én kezdte meg az orosz fejlesztésű Szputnyik V (Gam-COVID-Vac) koronavírus elleni oltóanyag folyamatos felülvizsgálatát (rolling review).

A gyógyszerek európai uniós forgalmazását a benyújtást követő vizsgálat eredménye alapján az EMA pozitív ajánlásával az Európai Bizottságnak kell hivatalosan engedélyeznie. A koronavírus ellen hatásos szerek között az uniós gyógyszerügynökség ez idáig a Pfizer amerikai gyógyszergyártó és partnere, a BioNTech német biotechnológiai cég által kifejlesztett vakcinát, a Moderna amerikai biotechnológiai vállalat oltóanyagát, illetve az AstraZeneca gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagát ajánlotta uniós alkalmazásra.

A folyamat felgyorsítása érdekében a gyógyszerügynökség korábban megkezdte a Novavax amerikai, valamint a CureVac német gyógyszeripari vállalatok által fejlesztett oltóanyagok folyamatos értékelését is.

A Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat február közepén nyújtotta be az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagának engedélyeztetési kérelmét az Európai Gyógyszerügynökséghez. A döntés értelmében az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) javasolja az EU-nak, hogy hagyja jóvá a Johnson & Johnson Janssen nevű vakcináját a 18 éven felüli lakosság számára - jelentette be a testület csütörtökön. Mielőtt oltani kezdenének vele, a vakcinát az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia, de ez vélhetően nem fog sok időt igénybe venni. A Janssen vakcina engedélyezéséről bővebben itt olvashat:

Címlapkép: Getty Images