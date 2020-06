Ausztria tovább enyhít, de azt kérik, senki ne dobja ki a szájmaszkját: még szükség lehet rá

Júliustól tovább enyhítenek a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokon Ausztriában - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár, Werner Kogler alkancellár és Rudolf Anschober egészségügyi miniszter szerdán egy bécsi sajtótájékoztatón.



Jövő szerdától a pincérek számára sem lesz kötelező a szájmaszk viselése; továbbra is viselni kell viszont a maszkot a tömegközlekedési eszközökön, az egészségügyi intézményekben, illetve azoknál a szolgáltatóknál, ahol nem lehetséges a legalább egy méteres távolság megtartása.

A vendéglátóhelyek az eddigi reggel 6 óra helyett már 5 órakor kinyithatnak; és ismét üzemelhetnek az önkiszolgáló büfék. A kisebb éjszakai bárokban pedig júliustól ismét lehetőség lesz a pultnál történő italmérésre.

Eltörlik a legfeljebb százfős zárt rendezvények, így a születésnapi partik kötelező zárási időpontját is. Augusztustól pedig már kétszáz fős esküvőket is lehet rendezni.

Valamennyi sportág engedélyezett lesz; ennek lehetővé tételére ezeken a helyeken eltörlik a kötelező távolság megtartására vonatkozó szabályt. Továbbra is hangsúlyos szerep jut ugyanakkor a higiéniai előírásoknak, és a jelenlévőkről listát kell készíteni.

Júliustól a beltéri sporteseményekre legfeljebb 250, a kültéri sportrendezvényekre 500 látogatót is beengedhetnek, azzal a feltétellel, hogy a vendégek csak a számukra kijelölt helyre ülhetnek. A látogatók száma fokozatosan növekszik majd, a tervek szerint szeptembertől a beltéri rendezvényeken már ötezer, a kültéri sporteseményeken tízezer látogató is jelen lehet. A kötelező egy méteres távolságot a stadionokban is be kell tartani.

Kurz azzal indokolta a döntést, hogy továbbra is alacsony a fertőzés terjedésének mértéke. A kancellár ugyanakkor arra kérte az osztrákokat, élvezzék az enyhítésekkel járó lehetőségeket, de legyenek továbbra is körültekintőek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy "ne dobják ki" a szájmaszkjukat, ugyanis még szükség lehet rá. Ausztriában az elmúlt 24 órában 41 új fertőzöttet diagnosztizáltak; így jelenleg 474 aktív beteget tartanak nyilván. Eddig összesen 17 366-an fertőződtek meg koronavírussal, közülük 16 282-en időközben meggyógyultak.

