Áttörés: már gyártják a magyar fejlesztésű lélegeztetőgépet

Elindul a magyarországi lélegeztetőgép-gyártás. A koronavírus-járvány rámutatott a magyar lélegeztetőgép-gyártás hiányára - írják a koronavirus.gov.hu oldalon. Hozzáteszik: a világ számos országában a megfelelő számú lélegeztetőgép hiánya okozta a legnagyobb problémát és vezetett sok halálesethez. Az operatív törzs utasítására a külföldi lélegeztetőgépek beszerzése mellett hetekkel ezelőtt megkezdődött egy hazai lélegeztetőgép fejlesztéséhez és a gyártáshoz szükséges üzemcsarnok kialakítása. A lélegeztetőgép prototípusát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem készítette el, a gyártás feltételeit pedig egy állami vállalat, a BM Heros Zrt. teremtette meg.

A speciális higiéniai és biztonsági feltételeket igénylő üzemcsarnokot öt hét alatt, mintegy 100 millió forintból alakították ki. A tervezett gyártási kapacitás napi 10 darab lélegeztetőkészülék. Az elkészült gépeket helyben tesztelik, egy órán keresztül, műtüdővel járatják.

Magyarország hosszú távú ellátásához az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelenleg három lélegeztetőgép-fejlesztési projektet is támogat. A készülő lélegeztetőgép típusoknak fontos szerepe lehet a koronavírus-terápia egyes fázisaiban. A légzőtámogatásra alkalmas további készülékek fejlesztése jelenleg a Semmelweis Egyetem - Femtonics Kft. - 77 Elektronikai Kft. - PTE 3D Központ együttműködésében és az Óbudai Egyetemen folyik - írják a közleményben.

A koronavírus-fertőzés egyik legsúlyosabb következménye a légzési elégtelenség. A kritikus állapotban lévő betegek akár több hétig is lélegeztetőgépre kerülnek, és sokuk sajnos meg is hal, bár a magyar orvosok által is már alkalmazott innovatív terápiáknak köszönhetően sok beteget Magyarországon is sikerült levenni a lélegeztetőgépről, és meggyógyultak.

A sikeres védekezésnek köszönhetően Magyarországon sikerült elkerülni a járvány berobbanását, a tömeges megbetegedéseket, a több ezres haláleseteket és azt, hogy több ezer ember kerüljön lélegeztetőgépre. Az elmúlt hetekben még a járvány tetőzésekor is csak 50-60 körül volt a lélegeztetőgépen lévő betegek száma, ez az elmúlt napokban már 30 alá csökkent - írják.

Ugyanakkor a járványveszély nem múlt el, az sem zárható ki, hogy a járvány második hullámban is visszatér, ezért fontos a felkészülés.

Fotó: koronavirus.gov.hu.

Címlapkép: Getty Images