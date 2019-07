Aggasztó statisztika: ennyivel halnak korábban a magyar férfiak, mint a nők

Borzalmasan korán halnak a magyar férfiak a többi európaihoz képest. A nők sincsenek sokkal jobb helyzetben, ráadásul a két nem közötti különbség is riasztó képet fest. Ha a várható élettartamot összevetjük a várható egészséges évek számával, akkor kiderül, hogy egy átlagos magyar férfianak már a 60-as évei elején romlani kezd az életminősége.

Átlagosan 6,8 évvel élnek tovább a magyar nők, mint férfi honfitársaink - derült ki az Eurostat adatközléséből. A részletes táblázatból kiderült, hogy a magyar férfiak várható élettartama 2017-ben 72,5 év volt, míg a nőknél 79,3 év. Ezzel az unióban a nyolcadik legrosszabb helyen állunk, de a régióban kb. a középmezőnyben. Az EU-ban átlagosan 5,2 évvel élnek tovább a nők, mint a férfiak: az átlagos várható élettartam 80,9 év, a nőknek 83,5 év, a férfi lakosságé pedig 78,3 év.

A legnagyobb, majdnem 10 éves különbséget Lettországban (9,9 év) és Litvániában (9,8 év) mérték, utánuk Észtország jön, ahol a nők átlagosan 8,8 évvel tovább élnek, mint a férfiak. A régiónkban Lengyelországban a legnagyobb a különbség a férfiak ésa nők várható élettartama között, 7,9 év. A románoknál 7,4, Bulgáriában pedig átlagosan 7 évvel élnek tovább a nők a férfiaknál.

A szlovákok nagyjából velünk egy szinten vannak (6.9 év a különbség), ellenben Hoorvátországban csak 6,1 évvel, Csehországban pedig 5,9 évvel halnak meg korábban a férfiak, mint a nők. Ausztriában mégkisebb a különbség a nők javára, csak 4,6 év.

A legkisebb differencia a két nem között Hollandiában van, csak 3,2 év, a svédeknél pedig 3,3. Utánuk az Egyesült Királyság és Írország következik: itt 3,6 évvel élnek tovább a nők a férfiaknál.

Kevés ideig élnek a magyarok

Ugyanakkor ez a 76 éves átlagéletkor elég kevésnek számít Európában: a magyaroknál csak a litvánoknál (75,8 év), a románoknál (75,3 év), a letteknél (74,9 év) és Bulgáriában (74,8 év) alacsonyabb a várható élettartam. Az uniós átlag 80,9 év, amitől aztán meg végképp távol vagyunk.

A legnagyobb várható élettartam Svájcban és Lichtensteinben van, 83,7 év. Jól szerepeltek még a spanyolok és az olaszok is (83,4 és 83,1 év).

Ha valaki nagyon sokáig szeretne élni, spanyol nőnek kell születni, mivel az ő várható élettartamuk 86,1 év, ami a legjobb a vizsgált országokban. Ellenben, ha csak a nők várható élettartamát vizsgáljuk, akkor Magyarország visszább esett a sorban: ugyanis a magyar nőknél csak a román, illetve a bolgár nőknek kevesebb a várható élettartama (79,1, illetve 78,4 év).

A férfiak Lichtensteinben és Svájcban élhetnek a legtovább, 81,6 év a várható élettartam, de az olaszoknál, svédeknél sem olyan tragikus a helyzet a 80,8 éves átlaggal.

Ellenben Lettországban több mint 10 évvel élnek kevesebb ideig a férfiak, csupán 69,8 évre számíthatnak. Nem sokkal jobb a helyzet Litvániában (70,7 év), Bulgáriában (71,4 év) és a románoknál (71,7 év) sem. És a magyar férfiak sem nyugodhatnak meg, hiszen nekik várhatóan 72,5 év jut.

Közeleg a nyugdíjkatasztrófa

A Pénzcentrum korábban egy másik csárton azt mutatta be, hogy átlagosan hny évet töltenek nyugdíjban az egyes országok polgárai. Az OECD átlag férfiak körében 18,1 év, nők esetében pedig 22,5 év. A férfiak helyzetét tekintve Magyarország jelentős hátrányban van, mert ők hazánkban csak 15,6 évet töltenek átlagosan nyugdíjban. A nők már jobban megközelítik az OECD országok átlagát 21,9 évvel. A vizsgált országok közül Franciaország vezeti toronymagasan a statisztikákat, ahol a férfiak átlagosan 23,6 évet, a nők pedig 27,6 évet töltenek nyugdíjban.

Tehát A magyar nők 6,3 évvel több időt töltenek átlagosan nyugdíjban, mint a férfiak. Ennél nagyobb különbség csak Lengyelországban (6,9) és Portugáliában (6,5) mutatkozik a nemek között. A szlovákoknál 5,5 év, a szlovéneknél 5,1 év, míg az osztrákoknál csak 4,4 év a különbség a környező országok közül.

Nem is készülünk időben

Ráadásul a magyarok nem is készülnek fel eléggé a nyugdíjasévekre, nem gondolkodnak előre: legalábbis ezt lehet leszűrni az Aegon mutatójából. Az Aegon Center for Longevity and Retirement (ACLR) kutatását világszerte, 15 országban 14400 aktív korú dolgozó és 1600 nyugdíjas megkérdezésével végezték. Az eredmény szerint a 2019-es ARRI pontszám globálisan 6,0 - ami közepes szintet jelöl -, az országok között a legjobb helyen India végzett 7,8 ponttal, a sereghajtó Japán lett 4,9-cel, és Magyarország is a sor végére került 5,4-es értékkel. Az Egyesült Államok 6,6, Brazília 6,5, az Egyesült Királyság és Kína 6,2, míg Németország 6,1-es pontszámot kapott.

A kutatás szerint Magyarországon 36 százalék kalkulál egészségügyi kiadásokkal, amikor nyugdíjmegtakarítást választ. Holott a várható élettartam és a várható egészséges élettartam közötti különbség Magyarországon és Franciaországban a legnagyobb: 10 év. Vagyis hiába élnek a magyar férfiak átlagosan 72,5 évig, már a hatvanas éveik elején romlani kezd az egészségük.