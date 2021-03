Aggasztó a híres víruskutató új jóslata: kritikus napok jönnek Magyarországon

2-3 hét múlva is lehet már részleges nyitás, illetve ha nem jön hirtelen új koronavírus-mutáns, akkor talán egy negyedik hullámtól sem kell tartani - derült ki az ATV riportjából.

Már két-három hét múlva is lehet részleges nyitás

- mondta Rusvai Miklós víruskutató a tévének. A szakember hozzátette azt is, véleménye szerint a teljes nyitás leghamarabb május végén vagy júniusban lehetséges. Azt reméli, júniusban az üzletek, rendezvények, meccsek látogathatóak lesznek, és közterületen nem kell majd maszkot viselni.

Rusvai Miklós beszélt arról is, hogy most vagyunk a járvány csúcsán, ami azt is jelenti, hogy a kedd és a szerda rendkívül kritikus lesz, ugyanis most fognak megugrani az adatok a hétvégi lassabb feldolgozás után.

Ha nem jelenik meg egy radikálisan új mutáns, akkor szerintem Magyarországon harmadik hullám után negyedik hullámmal nem kell számolni

- emelte ki a szakértő.

Címlapkép: Getty Images