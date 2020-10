Aggasztó a helyzet: döbbenetes halálozási számokat mutat a koronavírus október elején

Október első két hetében, többen haltak meg Magyarországon az új koronavírus-fertőzés miatt, mint május-szeptember között - írja a 24.hu.

A koronavírus-fertőzés következtében meghalt magyarok átlagéletkora márciusban 61,8 év volt, ez áprilisban felszökött 78,1 évre, most október elején pedig 76,7 év volt az elhunytak átlagéletkora - írja a portál. Most, ha egész októbert nézzük, 75 év az elhunyt magyarok átlagéletkora.

Tudni lehet azt is, hogy az 1023 halott több mint felének, 591-nek volt vérnyomásproblémája, 230 cukorbeteg volt, és közel kétszáznak volt valamilyen tüdő-, illetve vesebetegsége. Tizennyolcan vannak azok csupán, akiknek az alapbetegség-adatai feltöltés alatt vannak, vagy nem volt ismert betegségük. Az adatokból azt is ki lehet olvasni, hogy október eleje óta, a második hullám haláleseteket illetően jobban sújtja a vidéket, mint a fővárost. Az is megdöbbentő információ továbbá, hogy

október első két hetében többen haltak meg, mint a május végétől szeptember végéig tartó időszak négy hónapjában.

