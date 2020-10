Aggasztó: 1,5 millió magyar biztosan kimarad a COVID-védőoltás első köréből

A vakcinateszteléseket pár kivétellel csak felnőtteken végzik, ezért jóval később lehet gyerekeknek beadható koronavírus elleni védőoltás - figyelmeztetnek szakértők. Az óvatosságra azonban jó okok vannak: a legfiatalabbak másképp reagálnak a vírusra és eltérő szövődmények is kialakulhatnak náluk.

Egyre több szakértő ért egyet abban, hogy a gyerekeknek beadható koronavírus-oltásra többet kell várni, mint a felnőtteknek beadható vakcinákra, akár jövő őszig is - írja a HuffPost. Ennek egyik oka, hogy a kutatásokba eddig gyerekeket nem vontak be. Két hete az egyik nagy gyógyszergyár ugyan bejelentette, hogy elkezdene tizenéveseket is bevonni a folyamatba, de az Egyesült Államokban ezzel egyelőre egyedül van - hívja fel a figyelmet a cikk.

Persze ez általában így szokott lenni: a védőoltásokat elsőként felnőtteken tesztelik, ráaádásul most még inkább prioritás a különösen veszélyeztetett idős korosztály átoltása. Ugyanakkor miután a koronavírus-járvány nem számít szokványosnak semmilyen értelemben, kutatók gyerekek bevonását sürgetik a folyamatokba.

Másképp reagálnak

Ellenkező esetben a gyerekek hosszabb távon is vírushordozók maradhatnak, ami a járvány elleni intézkedéseket alapjaiban vetheti vissza - figyelmeztet Dr. Priya Soni, a Los Angeles-i Cedars-Sinai Orvosi Központ gyermekgyógyászati osztályánaki fertőző betegségekkel foglalkozó szakorvosa. Hangsúlyozza, ez azt fogja jelenteni, hogy nem lesz azonos időben a szülőknek és a gyerekeknek vakcina.

"A gyerekek nem kicsi felnőttek, teljesen másképp működik az immunrendszerük, föleg öt éves kor alatt, amikor még fejlődésben van"

- teszi hozzá Dr. Yvonne Maldonado, a Stanford Medicine epidemiológus és fertőző betegségek specialistája, az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia fertőző betegségek bizottságának elnöke. Legfőképp a fiatalabb gyerekeknek vannak speciális biológiai reakcióik, amiket az idősebbeknél és a felnőtteknél nem tapasztalnak - fejti ki.

Egyébként a gyerekek magára a koronavírus-fertőzésre kevésbé fogékonyak, enyhébbek a tüneteik is, ami persze nem jelentené, hogy ők nem veszélyeztetettek. Ugyanakkor azt még egyelőre homály fedi, az eltérő reakciókat mi okozza.

Ok az óvatosságra

“Ha a felnőtteknél megvagyunk a kutatásokkal, bizonyított lesz a biztonságosság és a hatékonyság, akkor sem fogjuk azt mondani, hogy oké, most adjuk be ezt a gyerekeknek is" - érvel a szakorvos, miért kellene a gyerekeknek adható vakcinát is tesztelni.

Még korábban került a figyelem középpontjába, hogy egyes, Covid-fertőzött gyermekeknél a többrendszerű gyulladásos szindróma (MIS-C) tünetei jelentkeztek - ez is az egyik oka, amiért a szakemberek óvatosak a legfiatalabbaknak szánt gyógyszerekkel kapcsolatban. Ameddig pedig nincs vakcina, addig a járvány terjedése ellen hozott intézkedések komolyan vétele a leghatékonyabb mód magunk és szeretteink védelmére.

