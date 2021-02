A szakember szerint oltás nélkül szinte biztosan elkapjuk a vírust

Aki nem kapja meg a védőoltást, az nagy eséllyel elkapja a koronavírust - mondta az M1 aktuális csatornának Péter Ádám, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ intenzív terápiás szakorvosa.

A budapesti Honvédkórház orvosa hozzátette: aki elkapja ezt a vírust, annál nincs ember, aki megmondja, milyen súlyosságú állapotba fog kerülni: enyhe tünetekkel megússza, vagy súlyos állapotban intenzív osztályra kerül.

Péter Ádám kiemelte, bárki megkérdezi, azt feleli: az oltás a megoldás. Kitért arra is, hogy Magyarországon többféle vakcina áll rendelkezésre, amelyekről elég sok elbizonytalanító információ látott napvilágot. A szakember viszont leszögezte: egyértelműen, szakmai bizonyossággal ki lehet jelenteni, hogy mindegyik vakcina, amelyet Magyarországon használatba vettek, biztonságos és hatásos.

A Honvédkórház szakorvosa mindenkitől azt kérte: bízzanak az orvostudományban és az orvosokban. Aki regisztrál, azt az oltást fogja megkapni, amelyik számára a legmegfelelőbb - jelentette ki.

Péter Ádám - aki az első hullám óta vesz részt az intenzív osztályra kerülő koronavírusos betegek ellátásában - az M1 stábjának meg is mutatta, hol látják el a súlyos állapotba került fertőzötteket. Elmondta, hogy valaki már megbetegedésének első napjaiban az intenzív osztályra kerül, de olyanok is vannak, akiknél a hetedik nap környékén lép fel olyan állapotromlás, amely miatt intenzív osztályra kerülnek.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus elsődlegesen a tüdőt érinti, de a vese, a szív működésében is problémát okozhat. "Ez a vírus minden szervre hat" - szögezte le Péter Ádám, aki azt is kiemelte: az orvosok számára is megdöbbentő, milyen nagy arányú halálozást okoz a koronavírus.

